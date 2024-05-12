Londra

Üst üste ikinci yılda da en iyi dereceyi alan şehir Londra. Birleşik Krallık'ın başkenti 27 kategoriden 12'sinde şaşırtıcı bir şekilde zirveye yerleşti. Geçen yılki sıralamada olduğu gibi bu yıl da şehir, ulaşım ağının genişletilmesi ve yeni restoranların açılmasıyla dikkat çekti. Londra'daki turist sayıları 2020 öncesi seviyelere geri döndü ve göz kamaştırıcı yeni otel açılışları da şehrin başarısını destekledi.

Londra, turistlere ve öğrencilere sunduğu olanaklar sayesinde Avrupalı komşularını üst üste ikinci kez mağlup ederek sıralamada onları geride bıraktı. Şehir, öğrencilerin, yabancı yatırımcıların ve turistlerin aklına gelen ilk yer. Yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah başarısını elde eden tek şehir. Brexit ve diğer zorluklara rağmen Londra, küresel yatırımları çeken önemli bir iş merkezi olmayı da sürdürüyor.