Bernina Ekspresi dünyanın en ünlü manzarasına sahip trenlerden biri. Rota İsviçre'nin Chur şehrinden İtalya'nın Tirano şehrine kadar uzanıyor ve İsviçre Engadin Alplerini geçiyor. Gidiş 4 dönüş 4 saat sürüyor. Tren, Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınan 122 kmlik tren yolu üzerinde, 196 köprü ve 55 tünel geçerek, metrelerce yükseklikten akan şelaleler, göller, buzullar, dağ zirveleri, yemyeşil ağaçlar, karlı dağlar, masmavi bir gökyüzü eşliğinde ilerliyor. Yazın ayrı kışın ayrı güzellikte bir manzara karşılıyor sizi.

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1898-1904 yılları arasında inşa edilen tren yolu, insanı hayrete düşüren bir manzaraya sahip. Alp dağlarının eşsiz manzarasında 2253 metre yüksekliğe kadar çıkıp sonra İtalya’ya doğru inişe geçiyorsunuz. Bu rota ayrıca dünyanın en dik tren yolu olarak kabul ediliyor. Adı ekspres olsa da manzarayı doyasıya izleyebilin diye saatte 45 km hızla gidiyor. Yolculuk boyunca geçilen yerlerle ilgili sürekli tanıtım anonsları yapılıyor.

Bernina Expresi'nin çok önemli 2 özelliği var: Biri nefes kesici manzarası diğeri de bu manzarayı çok geniş açıdan izleyebilmeniz için tavana doğru ilerleyen büyük panoramik camlar. Bu camlı vagonlarda koltuk rezarvasyonu zorunlu, bunun için ödeme yaparak koltuğunuzu seçmeniz gerekiyor.

Başlangıç noktası İsviçre Chur seçilecekse Basel ya da Zürih’e seyahat planlayıp tren ile Chur’a ulaşabilirsiniz. Zürih - Chur arası yaklaşık 1 saat sürüyor. İtalya (Tirano) seçilecekse de Milano’ya seyahat planı yapıp tren ile Tirano’ya geçebilirsiniz. Milano - Tirano arası yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Başlangıç noktası ya Chur ya da tersten Tirano olacak, hangisinden başlayacağınıza siz karar vereceksiniz.

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Bernina Express’in kendi sitesine girip doğrudan biletinizi alabilirsiniz. İnterrail, eurorail, Swiss travelpases gibi biletleri Bernina Express’te de kullanabilirsiniz.

Bernina Ekspres biletini siteden yaklaşık 66 isviçre frangına (2450₺) satın alabiliyorsunuz. Rotanın popülerliği nedeniyle biletinizi mümkün olduğunca erken dönemde almanız iyi olur. Arada kampanyalı biletler de satılabiliyor. Panoramik vagonda seyahat için tüm yolculukların koltuk rezervasyonu yapması gerekiyor.

6 yaş altı ücretsiz seyahat edebiliyor, 6-16 yaş arası ise %50 indirimli bilet alıyor. Çoğu Avrupa treninde olduğu gibi, trene kendi yiyecek ve içeceklerinizi de getirebiliyorsunuz.