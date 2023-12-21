Haberler Gastro Seyahat Kapıda vize ile gidilebilecek 10 Yunan adası ve feribot limanları

Kapıda vize ile gidilebilecek 10 Yunan adası 2024 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları kapıda ödeyecekleri 60€ vize ücreti ile yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak (kapıda bize ile) 10 Yunan adasına gidebilecek. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 21.12.2023 - 14:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:11 facebook

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Hayal etmesi zor olsa da Yunanistan'da ada ya da adacık olarak tanımlanabilecek 3 bine yakınada bulunduğu söyleniyor fakat sadece 227 tanesinde yerleşim var.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma ile artık bu adalardan 10 tanesini kapıda vize ile gezebileceksiniz.

2024 yılında Türk vatandaşları 60€ kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek.

Yunan Adalarısadece deniz ve güzel havasından dolayı değil; tarihi, kültürü, antik yapıları, müzeleri ve huzur veren doğasıyla da görmeye değerdir. 2024 yazında adalara gidebilmenin şartı en az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport, pasaportta K.K.T.C mührü olmaması, gidiş/dönüş feribot bileti ve otel rezervasyonu olması...

Kapıda vize ile gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları şöyle:

Rodos Adası:Marmaris, Fethiye

Simi Adası (Sömbeki): Bodrum, Datça

Kos Adası (İstanköy):Bodrum, Turgutreis

Sakız Adası (Hios):Çeşme

Midilli Adası (Lesvos):Ayvalık

Meis Adası (Kastellorizo): Kaş

Samos Adası (Samos):Kuşadası

Patmos Adası:Bodrum

Leros Adası:Bodrum

Kalimnos Adası:Bodrum

Kapıda vizeye nasıl başvurulur?

Yunanistan adalarına seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabiliyor. Kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak verilecek.

Feribot biletini satan ve vize vermeye yetkilendirilmiş acentalara rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.Pasaportunuzda KKTC vize damgası bulunması halinde Yunanistan kapı vizesi almanız mümkün değil. Vize için çekilmiş biometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve önlü arkalı fotokopisi, otel rezervasyon belgesi, gidiş dönüş feribot bileti, seyahat sigortası, vize başvuru formu, 3 aylık banka hesap dökümü ile başvurup kapıda vize ücretini yatırdıktan sonra 3 ila 5 gün içerisinde elektronik ortamda vize onayınızı alacaksınız.

Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar?

Yunanistan kapı vizesi, konsolosluk ücreti ve seyahat acentesinin hizmet bedeli olacak şekilde hesaplanarak talep ediliyor. 2024 yılı Yunanistan kapı vizesi ücreti 60 euro olarak belirlendi.

Yunanistan kapı vizesi başvuru formu nasıl doldurulur?

Schengen vize formuyla aynı olan ancak kapsamı daha sınırlı olan kapı vizesi formu İngilizce olarak doldurulmalı. Formda verilen bilgiler doğru ve tutarlı olmalı. Vize formuna konulacak olan fotoğraf güncel olmalı ve pasaportunuzda yer alan diğer vize etiketlerinde kullanılmamış olmalıdır. Form ıslak imzalı olarak isteniyor.

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Rodos Rodos, serin sonbahar günlerinde bile aileleri sıkmıyor. Gerçekten büyük bir ada ve yapacak çok şey var. Hala mahalle kültürünü koruyor, insanlar çok mutlu ve yardımsever. Bir kez gittiğiniz mekana tekrar gitmek istiyorsunuz çünkü gerek çalışanları gerek dükkan sahipleri sizinle özel olarak ilgileniyor. Gençler; tarihi duvarları, kale hendekleri ve St. John Şövalyeleri tarafından yapılmış Rodos Kalesiyle şehrin tarihinden büyüleniyor. Yeni kurulmuş Helios’un Tahtı sineması ise adanın aksiyon dolu tarihini ve meşhur heykelini ete kemiğe büründürerek minik ziyaretçilerin ilgisini zirvede tutuyor.

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Simi (Symi - Sömeki) Sömbeki limanına yaklaşırken, geleneksel bir köyün en renkli görüntüsüyle karşılaşırsınız. Bir kartpostaldan fırlamış gibi duran, sevimli küçük balkonlara sahip çok sayıda sarı pembe kırmızı mavi tonlarındaki taş evden gözlerinizi alamazsınız. Sömbeki, kelimelerin veya fotoğrafların anlatabileceğinden çok daha fazlasıdır. Sömbeki çok küçüktür. Liman bölgesi, tepenin üstündeki eski şehir Chorio, adanın etrafındaki plajlar ve Panormitis manastırı gezilebilecek yerler arasındadır. Limanı ve Chorio'yu yürüyerek gezebilirsiniz. Bazıları eski ve yıkık dökük olsa da hala çok sayıda güzel bina, taverna, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve tırmandıkça daha da güzelleşen güzel manzaralar görürsünüz. Panormitis Manastırı'nın ulaşımı zordur.