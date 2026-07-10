Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)
Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe
Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK
Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK
Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor
Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş
Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe
Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir
Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK
Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor
İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş
Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed
Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK
Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe
Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor
Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor
Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş
Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed
Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa
Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş
Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK
Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK
Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK
Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK
Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK
David Costa | Torreense -> Eyüpspor
Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor
Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor
Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir
Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor
Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed
Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor
Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği
Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK
Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş
Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor
Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor
Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa
Rayan Raveloson | Young Boys > Amed
Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe
Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor
Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor
Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor
Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor
Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor
Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe
Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor
Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir
Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe
Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor
Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor
Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe
Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor
Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir
Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa
Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa
Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa
Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa
Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor
Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor
Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa
David Bates | Standard Liege -> Amed