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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe

        2

        Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK

        3

        Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK

        4

        Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor

        5

        Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş

        6

        Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe

        7

        Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir

        8

        Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK

        9

        Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor

        10

        İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş

        11

        Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed

        12

        Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK

        13

        Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe

        14

        Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor

        15

        Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor

        16

        Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş

        17

        Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed

        18

        Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa

        19

        Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş

        20

        Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK

        21

        Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK

        22

        Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK

        23

        Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK

        24

        Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK

        25

        David Costa | Torreense -> Eyüpspor

        26

        Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor

        27

        Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor

        28

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        29

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        30

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        31

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        32

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        33

        Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği

        34

        Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK

        35

        Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş

        36

        Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor

        37

        Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor

        38

        Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa

        39

        Rayan Raveloson | Young Boys > Amed

        40

        Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe

        41

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        42

        Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor

        43

        Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor

        44

        Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor

        45

        Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor

        46

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        47

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        48

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        49

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        50

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        51

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        52

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        53

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        54

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        55

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        56

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        57

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        58

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        59

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        60

        Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor

        61

        Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor

        62

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

        63

        David Bates | Standard Liege -> Amed

        64

        Zakaria Ariss | Bastia > Rizespor

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