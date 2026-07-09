Tarkan'ın İbiza tatili

Yaklaşık altı yıllık uzun bir aranın ardından ocak ayında İstanbul'da başlattığı konser serisi ve 6 Haziran'da Ankara'da verdiği ücretsiz konserle Türk hayranlarıyla hasret gideren Tarkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Megastar, şu sıralar İbiza'da tekne tatili yapıyor. 53 yaşındaki sanatçının, güneşin ve masmavi denizin keyfini çıkararak dinlendiği ve yeni sezon öncesi enerji topladığı görüldü.

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Ünlü isim, daha sonra bir plajda objektif karşısına geçerek tatilinden kareleri sosyal medya hesabından 7,5 milyon takipçisiyle paylaştı.

Sevenlerinden beğeni toplayan Tarkan, yaptığı bu paylaşıma "İbiza'dan selamlar" notunu düştü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentindeki açık hava konserinde sevenleriyle buluşan Tarkan, konser sonrasında saçlarını kestirmişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" ifadelerini kullanmıştı.