88 yaşındaki Anthony Hopkins plak şirketiyle anlaşma imzaladı

'Kuzuların Sessizliği', 'Fil Adam', 'Günden Kalanlar' gibi filmleriyle hafızalara kazınan sinemanın usta oyuncusu Anthony Hopkins, 88 yaşında kariyerinde önemli bir adım attı. İki Oscar ödülü getiren oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda başarılı bir besteci de olan Hopkins, son 60 yılda yazdığı orkestra eserlerinden oluşan bir seçkiyi yayımlamak üzere Decca Classics müzik şirketiyle ile bir kayıt sözleşmesi imzaladı. Daha önce de klasik müzik albümleri çıkaran ve besteleriyle prestijli müzik ödülleri kazanan Hopkins için, Decca Classics ile yaptığı bu küresel anlaşma, imzaladığı en kapsamlı proje olma özelliği taşıyor.

Hopkins yaptığı açıklamada, "Müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi. Tüm hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçaların bazıları on yıllardır benimle birlikte ve hâlâ onlara geri döndüğümü fark ediyorum" dedi.

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Hopkins'in anlaşma sonrası piyasaya sürülen ilk single'ı, sanatçının 1947 tarihli Solo Piyano ve Orkestra Süiti'nden seçtiği 'Bracken Road' adlı parça oldu. Galler doğumlu sanatçının, bu eseri bestelerken Güney Galler'deki Margam'a dair çocukluk anılarından esinlendiği ve şarkının 1940'larda ailesinin evini çevreleyen sokakların, çayırların, tarım arazilerinin ve dağların nostaljik bir müzikal portresi olduğu belirtildi.

‘Life Is a Dream’ adını taşıyan, yakında çıkacak albümün şefliğini Gustavo Dudamel üstleniyor; albümü Philharmonia Orkestrası seslendiriyor. Albüm, bugün yayımlanan ilk tekli ‘Bracken Road’ ile duyuruldu.

Hopkins'in 'Life Is a Dream' albümü 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

Dünya çapında bir oyunculuk efsanesi olmasının yanı sıra müziği hayatının ilk arzusu ve hayali olarak tanımlayan ve yetenekli bir klasik müzik bestecisi olan Hopkins, dört yaşından beri piyano çalıyor.

Ünlü Hollandalı kemancı ve orkestra şefi André Rieu, Hopkins’in 1964’te bestelediği bir valsi içeren bir albümü 2011’de yayımlamıştı.

Hopkins, 2012’de ‘Composer’ adlı bir albüm yayımladı; albümü City of Birmingham Symphony Orchestra tarafından seslendirildi. Aynı yıl, Gareth Malone ve Military Wives, Nicola Benedetti ve André Rieu gibi klasik müziğin yıldızlarıyla birlikte ‘And The Waltz Goes On’ projesine yaptığı katkı sayesinde Yılın Albümü dalında Classic Brit Ödülü’ne layık görüldü.

Hopkins, canlı müzikal performansta sahneye ilk çıkışını 2025’te, Britanya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın çaldığı 'Life Is a Dream' konseriyle Suudi Arabistan’da gerçekleştirdi.

Hopkins, kendi yönettiği 'August' (1996) ve 'Slipstream' (2007) gibi filmlerin müziklerini de kendi besteledi.