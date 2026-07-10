Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 88 yaşındaki Anthony Hopkins plak şirketiyle anlaşma imzaladı

        88 yaşındaki Anthony Hopkins plak şirketiyle anlaşma imzaladı

        İki Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins, 88 yaşında plak şirketiyle anlaştı ve ilk single'ını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        88 yaşında ilk kez single çıkardı

        'Kuzuların Sessizliği', 'Fil Adam', 'Günden Kalanlar' gibi filmleriyle hafızalara kazınan sinemanın usta oyuncusu Anthony Hopkins, 88 yaşında kariyerinde önemli bir adım attı. İki Oscar ödülü getiren oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda başarılı bir besteci de olan Hopkins, son 60 yılda yazdığı orkestra eserlerinden oluşan bir seçkiyi yayımlamak üzere Decca Classics müzik şirketiyle ile bir kayıt sözleşmesi imzaladı. Daha önce de klasik müzik albümleri çıkaran ve besteleriyle prestijli müzik ödülleri kazanan Hopkins için, Decca Classics ile yaptığı bu küresel anlaşma, imzaladığı en kapsamlı proje olma özelliği taşıyor.

        Hopkins yaptığı açıklamada, "Müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi. Tüm hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçaların bazıları on yıllardır benimle birlikte ve hâlâ onlara geri döndüğümü fark ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Hopkins'in anlaşma sonrası piyasaya sürülen ilk single'ı, sanatçının 1947 tarihli Solo Piyano ve Orkestra Süiti'nden seçtiği 'Bracken Road' adlı parça oldu. Galler doğumlu sanatçının, bu eseri bestelerken Güney Galler'deki Margam'a dair çocukluk anılarından esinlendiği ve şarkının 1940'larda ailesinin evini çevreleyen sokakların, çayırların, tarım arazilerinin ve dağların nostaljik bir müzikal portresi olduğu belirtildi.

        ‘Life Is a Dream’ adını taşıyan, yakında çıkacak albümün şefliğini Gustavo Dudamel üstleniyor; albümü Philharmonia Orkestrası seslendiriyor. Albüm, bugün yayımlanan ilk tekli ‘Bracken Road’ ile duyuruldu.

        Hopkins'in 'Life Is a Dream' albümü 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

        Dünya çapında bir oyunculuk efsanesi olmasının yanı sıra müziği hayatının ilk arzusu ve hayali olarak tanımlayan ve yetenekli bir klasik müzik bestecisi olan Hopkins, dört yaşından beri piyano çalıyor.

        Ünlü Hollandalı kemancı ve orkestra şefi André Rieu, Hopkins’in 1964’te bestelediği bir valsi içeren bir albümü 2011’de yayımlamıştı.

        Hopkins, 2012’de ‘Composer’ adlı bir albüm yayımladı; albümü City of Birmingham Symphony Orchestra tarafından seslendirildi. Aynı yıl, Gareth Malone ve Military Wives, Nicola Benedetti ve André Rieu gibi klasik müziğin yıldızlarıyla birlikte ‘And The Waltz Goes On’ projesine yaptığı katkı sayesinde Yılın Albümü dalında Classic Brit Ödülü’ne layık görüldü.

        Hopkins, canlı müzikal performansta sahneye ilk çıkışını 2025’te, Britanya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın çaldığı 'Life Is a Dream' konseriyle Suudi Arabistan’da gerçekleştirdi.

        Hopkins, kendi yönettiği 'August' (1996) ve 'Slipstream' (2007) gibi filmlerin müziklerini de kendi besteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ERDOĞAN VE RUTTE LİDERLERİ KARŞILIYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılıyor

        #Anthony Hopkins
        #müzik
        #single
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!