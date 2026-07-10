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        Haberler Dünya Son dakika: Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

        Son dakika: Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

        Kremlin: S-400'ler son derece hassas bir konu. Türkiye ile üçüncü bir ülkeye satış konusunda temas halindeyiz. Temaslarımızı sürdüreceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

        Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü için envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin çözüm arayışları kapsamında kritik bir diplomatik temas kuruldu.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ile S-400 sistemlerine ilişkin temas halinde olduklarını açıkladı. Peskov, bu konunun oldukça hassas olduğunu vurguladı.

        Peskov bu açıklamayı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini adı açıklanmayan bir Körfez ülkesine transfer edeceği iddiaları üzerine gelen bir soruya cevap vererek yaptı.

        Türkiye'nin S-400'leri bir başka ülkeye transfer edebilmesi için üretici ülke olan Rusya'nın onayı gerekiyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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