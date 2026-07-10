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        Galatasaray'a sürpriz kanat: Assane Diao!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Como'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Assane Diao'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Yabancı kuralının 10+4 olarak açıklanmasının ardından transferde genç oyunculara yönelen Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

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        Sarı-kırmızılıların Como forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Assane Diao ile ilgilendiği öne sürüldü.

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        Marca gazetesinin muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Senegalli futbolcunun durumunu sordu.

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        Sağ ayağını kullanan ve sol kanat forma giyen Diao, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

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        Como'da geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen Diao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Diao, Senegal Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda da forma giydi.

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        PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Diao'nun Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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