Galatasaray'a sürpriz kanat: Assane Diao!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Como'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Assane Diao'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Yabancı kuralının 10+4 olarak açıklanmasının ardından transferde genç oyunculara yönelen Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların Como forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Assane Diao ile ilgilendiği öne sürüldü.
Marca gazetesinin muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Senegalli futbolcunun durumunu sordu.
Sağ ayağını kullanan ve sol kanat forma giyen Diao, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Como'da geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen Diao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Diao, Senegal Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda da forma giydi.
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Diao'nun Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.