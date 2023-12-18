Dubai'nin meşhur yemekleri nelerdir? Dubai nüfusunun büyük çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Mutfak çeşitliliği buna göre biçimlenmiş. Dubai'nin kendine has yemekleri de yok değil.

Dubai'de birçok millete ait farklı tatlar sunan restoranların sayısı oldukça fazla. Ayrıca kendi geleneksel mutfağı ve yöresel tadları çeşitlilik göstermeyen Dubai'de en çok tercih edilen Lübnan mutfağı. Dubai yemek rehberinde sizler için nerelerde yemek yiyebileceğinizi Dubai'ye özgü yemekleri, tanıtacağız...

Dubai, gelişen ekonomik ve sosyal hayatıyla dünya turizmi içinde hatırı sayılır bir konuma sahip. Çok çeşitlilik arz eden nüfus popülasyonu Dubai'de yemek çeşitliliğini de zengin kılmış. Özellikle Hintli göçmenlerin yoğun olduğu şehirde, her keseye hitap eden Hint restoranları ağırlıkta. Eğer vejetaryen iseniz yine bu restoranlarda bol çeşit bulabilirsiniz. Son yıllarda ise özellikle Lübnan, İtalyan ve Japon mutfaklarına ilgi büyük oranda artış göstermiştir. Çok pahalı restoranların yanında uygun fiyatlı olduğunu düşündüğümüz restoranlar da bir hayli fazladır.

REKLAM

DUBAİ'NİN MEŞHUR YEMEKLERİNE 6 ÖRNEK

Matchbous Makbus: Dubai'de yerel halkın çok sevdiği en popüler yemeklerinden Matchbous Makbus, baharatlı kuzu etinin pirinçle beraber pişirilmesi ya da balık etinin güveçte pişirilmesiyle hazırlanır.

Ghuzi: Bedevi yemeği olan Ghuzi, baharatlı ve bademli pirinç pilavı üzerine kuzu eti konarak pişirilen bir yemektir.

Mandi: Tandırda yavaş yavaş pişen tavuk eti ile yapılıyor. İçinde pirinç olan Mandi, servis edilirken domates sosu, yoğurt ve fındık kullanılıyor.

Shurba Addis: Dubai'de halkın en çok tükettiği yemek. Bir çorba türü. Baharatla zenginleştirilen ve çeşitli etlerin içine katıldığı bir tür mercimek çorbası.

Falafel: Nohut ve susam karışımıyla oluşturulan köfteler kızartılarak servis edilir. Ancak servis edilirken pita ekmeği, susam, nohut, yeşillik ve tahinli sos ile birleşerek servis ediliyor. Bu malzemelerin bir araya gelmiş haline Falafel deniyor.

Umm Ali: Dubai’nin en meşhur tatlısı. Yani Ali’nin annesi anlamına gelen bir tatlı türü. Ekmek pudingine benzer bu tatlının üzerine genelde dondurma konularak servis edilir.