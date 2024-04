Her ne kadar Cancun, Meksika şehri olsa da bu tatil merkezinde dünyanın dört bir yanından gelen şeflerin kendi ülkelerinin yemek kültürlerini buluşturdukları bir mutfak başkenti. İtalyanların makarna ve pizzalarından Hintlilerin bol baharatlı tabaklarına, körfezden tutulmuş taze balıklarından envaı çeşit pişirilme yönteminden suşiye… Cancun, ağız tadını bilenler için sınırsız bir festival sunuyor. Meksika’nın yöresel yemekleri ise her cadde başındaki küçük yol üstü kulübelerde her an elinizin altında.