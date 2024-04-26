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Karayiplerin cenneti Cancun'a gitmek için 10 sebep

Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.

Giriş: 26.04.2024 - 01:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 01:57
Necmiye Uçansoy
nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat Cancun nerede, Tulum nerede

Meksika’nın en doğu ucunda Maya Rivierası’nda bulunan Cancun, Yukatan Yarımadası’nın kuzey doğusunda yer alıyor. Bu konumu sayesinde Cancun, hem tarihi açıdan çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı hem de modern dünyanın en rağbet gören tatil merkezlerinden biri oldu. Cancun, Karayiplerin doğal deniz güzelliklerinin yanı sıra Orta Amerika’nın hayvan çeşitliğini birleştirerek tüm dünyadaki en rağbet gören tatil yerlerinin başında geliyor.

Harita

Cancun’un Mayalardan miras kalan tarihi atmosferi büyüleyici. Antik yapıları gördüğünüzde tarihte yüzlerce yıl geriye giderek o dönemlere tanık olmak isteyeceksiniz. Plajlarıysa heyecan verici. Ayaklarınızın altında beyaz kumları hissedecek ve turkuaz denizden çıkmak istemeyeceksiniz.

Tarihi boyunca minik bir sahil kasabası olarak varlığını sürdürmüş Karayip Denizi kıyısındaki Cancun, Meksika'nın Quintana Roo eyaleti sınırları içinde yer alıyor. Şehrin topraklarını palmiyeler, denizlerini ise mercan kayaları süslüyor. Cancun, tarihi boyunca minik bir sahil kasabası olarak varlığını sürdürmüş. 20. yüzyılın son dönemlerinde başlatılan çalışmalarla dünya çapında bir tatil beldesine dönüştürülmüş.

Cancun hakkında faydalı bilgiler

Çevre Şehirler: Puerto Morelos (36 km), Playa del Carmen (68 km), Tulum (131 km)

PARA BİRİMİ: MXN

ORT. KAHVE FİYATI: €2,00

ORT. YEMEK FİYATI (2 KİŞİLİK): €14,00

Mart: 26 °C

Nisan: 27 °C

Cancun'a gitmek için 10 sebep

1- Nadir hayvanlarla dolu muazzam vahşi yaşam

Orta Amerika’nın vahşi yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapan Cancun, aynı zamanda yağmur ormanlarına da komşu durumda. Sian Ka’an’da bulunan UNESCO biyosferi gezisinde dünyanın en büyük kara hayvanları çeşitliliğini izleyebilirsiniz. Nadir görülen pek çok hayvanın koruma altında olduğu bu bölge, gezegenimizin güzelliğini ve değerini anlarken yağmur ormanlarının önemini de anlamamızı sağlıyor.

2- Köpekbalıkları ile yüzebilirsiniz

Cancun, mercan resifleri sayesinde oldukça renkli bir denizaltı dünyasına sahip. Şnorkel ile dalış konusunda sayısız imkan bulunuyor ve ayrıca köpekbalığı gözlem turları da göz kamaştırıcı. Köpekbalığı denince hemen aklınıza Jaws gelmesin, Yukatan insanlara hiçbir zarar vermeyen limon köpekbalığı ve balina köpekbalığı çeşitliliğine sahip. Bu uysal hayvanlar, yakın akrabalarından faklı olarak insanların etraflarında yüzmesinden son derece memnun oluyorlar. Ayrıca deniz kaplumbağalarından binlerce balık çeşidine kadar bu görkemli su altı yaşamının hayranı olacaksınız.

3- Denizaltı Müzesi

Cancun’da bulunan denizaltı müzesine şnorkel ile dalış yapılarak gezi düzenleniyor. 2008 yılında yapımına başlanan ve mercan resiflerinin doğallığını bozmadan insan elinden çıkma eserlerin doğayla bütünleştiği bu eşsiz müze, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir deneyim sunuyor.

4- Muhteşem dünya mutfağı

Her ne kadar Cancun, Meksika şehri olsa da bu tatil merkezinde dünyanın dört bir yanından gelen şeflerin kendi ülkelerinin yemek kültürlerini buluşturdukları bir mutfak başkenti. İtalyanların makarna ve pizzalarından Hintlilerin bol baharatlı tabaklarına, körfezden tutulmuş taze balıklarından envaı çeşit pişirilme yönteminden suşiye… Cancun, ağız tadını bilenler için sınırsız bir festival sunuyor. Meksika’nın yöresel yemekleri ise her cadde başındaki küçük yol üstü kulübelerde her an elinizin altında.

5- Hiç bitmeyen yaz mevsimi

Tatile gideceğimiz yerleri yaz aylarında ziyaret etmeyi tercih ederiz. Cancun’da 365 gün yaz hiç bitmiyor. Tropikal iklimi ve Ekvator’a yakınlığı sayesinde yazın sıcaklığı tüm yıl boyunca bu eşsiz körfezin üzerinde parlıyor. Size tek düşen ise yaz sıcaklığını dilediğiniz sıcaklığa göre ayarlamak… Eğer ılık bir yaz fikri daha cazip geliyorsa Kasım-Nisan arasında Cancun’da deniz ve plaj keyfi yapabilirsiniz. Ama eğer tercihiniz ılık bir okyanus ise bu durumda Nisan-Ekim arasına biletlerinizi ayarlayın. Sadece gitmeden önce kasırga mevsimlerini kontrol etmeyi unutmayın, Cancun bir okyanus şehri.

6- Mayaların gizemine tanıklık edin

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük uygarlıklarından biri olan Mayalar, Meksika’yı merkez aldılar ve ülkenin her köşesinde bu eşsiz medeniyete dair kalıntılar bulunuyor. Bunlardan biri de Tulun. Hem Maya uygarlığına dair şaşırtıcı bilgiler öğrenebilir hem de bıraktıkları muazzam eserlerle fotoğraf çektirebilirsiniz. 2000 yıldan uzun süredir medeniyetlere ev sahipliği yapan Meksika’da, Cancun yakınlarındaki bir diğer tarihi yer ise Yukatan Peninsula. Teraslı monolitleri ile Chichen Itza mutlaka görülmesi gereken yerledern biri.

7- Su sporları

Cancun denince akıllara elbette deniz geliyor, Xel-Ha su parkı da her türlü su sporunun merkezi. Tekne gezileri, şnorkel dalışları, derin deniz dalışları ile her yaştan insana eğlence vadediyor. Sörf meraklıları için de Cancun hayaller ötesi bir yer. Doğu kıyısında dalgaların kırılma noktası olan Playa Chac Mool’da ve Cozumel Adası’nda sörf için en güzel ve dengeli dalgalar meraklılarını bekliyor. Cancun’un dalış merkezi ise Isla Mujeres, Quintana Roo kıyısında bulunuyor. Bir günde bitiremeyeceğiniz sualtı çeşitliliği kesinlikle göz kamaştırıcı.

8- Muazzam plajlar

Cancun’un tüm güzelliklerinin yanında en fazla şöhrete sahip özelliği elbette plajları… Beyaz kum ve ılık su, hafif meltemler ve tuzlu denizin kokusu… Cancun’un doğa harikası plajları, adeta bir meditasyon gibi. Çok sayıda plaj bulunuyor. Bunlar

arasında Playa Las Perlas ve Playa Tortugas şehrin kuzeyinde bulunuyor. Playa Delfines ve Chac Mool ise meltemleri ile cenneti andırıyor. Puerto Morelos, Akumal ve Tulum’un beyaz kumları da kartpostalları aratmıyor.

9- Her bütçeye uygun

Cancun, sanılanın aksine, her bütçeye uygun tatil imkanı sunabiliyor. Tüm dünyanın en lüks otel ve resortları burada bulunuyor. Ayrıca orta bütçeye hitap eden oteller, bungalovlar ve hosteller sayesinde daha ucuza konaklamak da mümkün. Ayrıca uçak biletleri için de sayısız uygun fiyatlı seçenek bulabilirsiniz.

10- Alışveriş dünyası

Plajdan ve denizden arta kalan vakitlerinizi, Meksika’ya özgü onlarca farklı kıyafet, el sanatları, hediyelik eşya arasında kaybolarak geçirebilirsiniz. Özellikle Meksika’nın son derece özel el oynamaları, el yapımı tekstil ürünleri oldukça cazip.

11- Gece yaşamı

Cancun hiç uyumayan bir şehir ve sabaha kadar hareket devam ediyor. Her tür eğlence mekanının yanı sıra büyük şovlar da nefes kesici. Cancun’da hiçbir gece boş geçmiyor, hemen her akşam bir gösteri ve festival var.

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