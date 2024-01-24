Rize'nin yaylaları
Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize'deki yaylaları listeliyoruz. Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer.
Rize yaylalarına gitmek isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyoruz. Engebeli yollarla dolu Karadeniz’de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanıydı ancak bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.
Rize’yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin’e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.
Ayder Yaylası
Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen, Karadeniz Bölgesi’nin en gözde mekânı olan Ayder Yaylası’dır. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktadır.
Ayder’e ulaşım çok kolay. Rize merkezden 84 km uzaklıktadır. Rize-Artvin havalimanına 50 km uzaklıktadır. Asfalt kaplı yollar sayesinde bu doğa harikasına kış mevsiminin en zorlu şartlarında bile ulaşmak mümkün. Rize’den Çamlıhemşin’e gittikten sonra 19 kilometrelik yolculuğun ardından Ayder Yaylası’na varabilirsin.
Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim1220 metre yüksekliğe kurulmuştur. Ayder’in hemen dışında tüm ihtişamıyla Gelintülü Şelalesi nazlı nazlı süzülmektedir. Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görür.
Bugün Rize’nin en popüler merkezi durumunda olan Yaylada, bungalovdan tipik yayla evi konseptine, aile pansiyonundan otele pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Zengin flora ve faunasının yanında kaplıcası da ünlüdür. Ayder Yaylası, çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır. Ayder Balı da yaylada tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Görenleri kendine hayran bırakan bu yayla, efsunlu güzellikleriyle bütün dünyayı beklemeye devam etmektedir
Anzer Yaylası
Balıyla ünlü Anzer Yaylası Rize-Artvin havalimanına 121 km, Rize merkeze 87 km, İkizdere yerleşimine 34 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaylaya ulaşmak için İkizdere-İspir yolunun 8. kilometresindeki Dereköy kavşağın- dan sağa dönmek gerekiyor. 2105 metre yüksekliğindeki Anzer; Ballıköy ve Çiçek- liköy olmak üzere iki mahalleden oluşuyor. Dar ve derin bir vadi yatağındaki yayla, alpin çayırlıklara yayılmış envai çeşit çiçekleriyle bir renk cümbüşünü andırıyor. Çevresinde Zenetli, Köşeli, Yatak ve Buzluğan gibi yayla ve mezraların yer aldığı Anzer, Karataş ve Soğanlı dağlarının ortasına konumlanıyor. İki pansiyon ve bir misafirhanenin bulunduğu yayla 1991 yılında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmiştir. Anzer Yaylası çevresinde görülen pek çok endemik bitki bölgede botanik turlarının yapılmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca vadi sonundaki yamaçlarda yer alan 9 farklı göle günübirlik yürüyüşler yapılabilmektedir.
Anzer balı; Türkiye'de Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan ve Anzer Yaylası olarak anılan bölgesinde üretiliyor. Bu nedenle dünya çapında oldukça ender bulunan, özel ballardan birisidir. Arıların bölgede bulunan endemik, yani sadece o bölgede yetişebilen çiçeklerden topladığı ballardan oluştuğu için de aroma, tat olarak diğer ballardan ayrılıyor.
Pokut Yaylası
Dinginlik arayanların sığındığı özel bir mekan. Yörenin özgün mimarisinden örnekler sunan yayladan açık havalarda Karadeniz’i ve Kaçkarlar’ı seyretmek mümkün.
Rize’nin en önemli yaylalarından biri olan Pokut, Çamlıhemşin ilçe merkezine 18 kilometre mesafede yer alıyor. Komşusu Sal Yaylası gibi bir sırta konumlanan yaylayı Çamlıhemşin’in Konaklar (Makrevis) mahallesi ile Ortanköy ve Boğaziçi (Pogina) köyleri kullanıyor. Kentin turizm tanıtım broşürlerine poz veren yaylada 4 pansiyon bulunuyor. 2032 metre yükseklikteki Fotoğraf tutkunlarına özellikle sabah gün doğumu manzarasını kaçırmamalarını öneririz.
Rize-Artvin havalimanına 112 km uzaklıkta. Rize merkeze ise 79 km uzaklıkta. İkizdere ilçesi Anzer Yaylası yolu üzerindeki 'Kamanın Dibi' mevkiinden ayrılarak Petran Yaylasına ulaşabilirsiniz. Konaklama mevcut değildir.
Kaçkarların en iyi terası konumundaki Pokut yaylası ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Yaylanın en güzel mevsimi Haziran-Ekim aylarıdır. Pokut yaylasını gördüğünüz an güzelliği karşısında şaşkınlığa kapılıp “gerçekmiş” diyeceksiniz. Açık bir havada Pokut yaylasından baktığınız zaman Sal, Amlakit ve Hazindak Yaylaları’nın güzelliklerini de görebilirsiniz. Hemen yanıbaşındaki Sal yaylası ile bir bütün olmuş durumda. Sal yaylasından orman içinden yürüyerek Pokut yaylasına rahatlıkla geçebilirsiniz.
Yeşilin her tonuyla kaplı dağların arasındasınız ve etrafınızda mor, sarı, beyaz çiçekler var. İşte dünyadaki cennet bu diyorsun. Ses yok, araba yok ve kalabalık yok. Duyduğunuz tek şey kuş sesi. Adeta gökyüzünde uçuyor hissi uyandırır sizde. Yayla havası sis olmadan olmaz. Akşam üzeri Pokut yaylasından Sal Yaylasına geçerek eğer sis denizi varsa burada gün batımını izlemek muhteşem bir duygu.
Amlakit Yaylası
Amlakit Yaylası halen Aşağı Vice, Hala, Habak köylerinde yaşayan yerli halk tarafından kullanılmaktadır. Çamlıhemşin'e uzaklığı Palovit vadisi üzeri Amlakit yaylasına kadar araba ile 55 km'dir. Buradan yaya olarak 1-2 saatte çıkılır. Kotençur yaylasına Amlakit yaylacıları gitmektedir. Önceleri bu yaylada şenlikler düzenlenirdi.
Amlakit Yaylasına Rize - Artvin havalimanına 80 km uzaklıktadır. Çamlıhemşin'den Sal-Pokut-Hazindak üzeri yaya gidilirse 25-30 km. Eğer, Çamlıhemşin'den Elevit üzeri, Trovit yaylası aşılarak Palovit yaylasına inilince dere içi aşağı doğru hareket edilirse 50-60 km de varabilirsiniz. Palovit şelalesi tarafından ise 13 km sonra yaylaya ulaşabilirsiniz.
Amlakit Yaylası halen Aşağı Vice, Hala, Habak köylerinde yaşayan yerli halk tarafından kullanılmaktadır. Dağın yamaçları yerel mimarinin en güzel örnekleri olan yayla evleri ile örtülü. Hepsi rengârenk ve yayla üzerine bir sim gibi dağılmış vaziyette seyir zevki yüksek manzaralar sunuyor. Kampçılar, dağcılar ve yürüyüş severler için etrafta keşfedilecek pek çok doğal zenginlikler mevcut. Yürüyüş için öncesinde kayalara işaretlenmiş rota bilgisi bulunmakta. Çadır kampının yanı sıra yaylada konaklayabileceğiniz 2 tane de pansiyon yeri bulunuyor.
Elevit Yaylası
Hacıvanak ve Trovit buzul vadilerinin birleşme noktasında kurulmuştur. Çamlıhemşin ilçesinde 1884 m rakımda bulunur. Yayla daha çok gurbetçiler tarafından yaz aylarında ziyaret edilmektedir. Konaklama imkânı bulunan yaylanın geleneksel yayla evleri de ilgi çekicidir. Elevit Yaylası, horonları ile ünlü olması nedeniyle Ağustos aylarında yapılan şenlikleri ile de dikkat çeker.
Elevit yaylasına Rize & Artvin havalimanına 67 km uzaklıkta. Çamlıhemşin'e 35 km. Çamlıhemşin'den çıkılarak vadi üzerinden Çat Yaylasına varıldığında, sol kol üzerinden devam ederek Elevit'e ulaşabilirsiniz. Çat ile arası,araba ile 15-20 dakikadır. İki derenin bitiştiği alan çevresinde konumlanmıştır.
Orman sınırının bittiği bir noktada kurulan Elevit Yaylası, üzerinde ‘rakım bin sekiz yüz, nüfus belirsiz’ yazan tabelasıyla, Karadeniz insanının nüktedan kişiliğini sergileyerek karşılar konuklarını. Çamlıhemşin ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki yayla iki vadinin birleştiği bir çatak mevkide yer alır. Kırmızıçağıl ve Kızıltepe eteklerindeki yerleşim, üç bakkalı ve pansiyonuyla diğer yaylalara geçiş yapacaklar için son alışveriş merkezidir aynı zamanda. Elevit’e ulaşım Çamlıhemşin-Zilkale-Çat yolu takip edilip, Çat ayrımında sola dönülerek sağlanır. Çevresinde Lakubar, Çilinç ve Karunç yaylaları yer alır.
Handüzü Yaylası
Handüzü Yaylası Rize kamp alanları ve Güneysu kamp yerleri ile ilgili arama yapan doğa severlerin karşısına güzel bir alternatif olarak çıkıyor. Özelikle Rize ili doğal güzellikleri ve cana yakın insanlarıyla birleştiğinde ülkemize ait eşsiz bir turizm rotası olarak karşımıza çıkıyor şehirde otellerin yanında kamping tesisleri, bungalovlar ve ücretsiz doğal kamp alanlarının olması klasik otel tatilinin dışına çıkmak isteyen ziyaretçileri memnun ediyor.
Bu anlamda ülkemizde özellikle son dönemlerde popülaritesini artıran doğada dinlenme ve doğaya yakın olma şeklindeki tatil anlayışı için Handüzü Yaylası güzel vakit geçirebileceğiniz bir seçenek.
Eskiden yaylacıların göç ederken mola verdiği hanların bulunduğu düzlükte yer alan Handüzü Yaylası, şimdilerde mesire alanı olarak kullanılıyor Güneysu ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki yayla 1790 metre yükseklikte. Bir zamanlar İkizdere ve Erzurum tarafına geçmek için kullanılan tarihi rota üzerindeki bölge, Salarha ve Güneysu vadilerinin birleştiği tepe noktasına konumlanıyor. Nefis bir manzarası bulunan yayladan Karadeniz'e kadar uzanan geniş bir panorama izlenebiliyor. Handüzü'nün yakınında Taşırmağı, Varcıvan, Düzdere, Soğuksu, Arpadüzü ve Salırmağı gibi yayla ve mezralar sıralanıyor.
Huser Yaylası
Huser Yaylası’na çıktığınız zaman sadece bulut denizini değil Ayder’e bağlı tüm yaylaları ve Kaçkar Dağları’nı görebilirsiniz.
Rize-Artvin havalimanına 77 km, Rize merkeze 102 km, Çamlıhemşin’e 35 km uzaklıkta. Ayder yaylasının üzerinde olan doğa harikası yayla ortalama 2 bin 400 rakıma sahiptir. Huser yaylasına en uygun ulaşımı hem Rize merkezden kalkan tur araçları hemde Ayder’den kalkan tur araçları ile sağlayabilirsiniz. Rize merkezden ortalama huser yaylasına varış süresi 2.30 saat civarındadır. Huser yaylasına giderken Fırtına vadisi, Çamlıhemşin, Ayder yaylası ve Avusor yaylasını görme imkanınız olacaktır. Kaçkarların zirvelerini görme şansına sahip olacaksınız.
Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındadır. Huser Yaylası, Ayder'in girişinin sol tarafını tutan dağlarda yerleşmiştir. Rakımı ve konumu açısından Ayder'e bağlı tüm yaylalar ve sıralı Kaçkar Dağları'nın eşsiz manzarasını görme imkânı sunmaktadır. Bölgenin en iyi manzaralı yaylası olup, genelde ziyaretçilerin en çok keyif aldığı gezilerden biridir. Hele bir de hava güneşli ve aşağısı bulutlu ise bakmaya doyamayacağınız bir manzaraya sahiptir. Güneyde Kaçkar Altıparmak Dağları'ndan başlayıp, Kaçkar Kemerli, Kaçkar Kavrun ve Kaçkar Verçenik Dağları'na kadar kesintisiz bir manzaraya sahiptir.
Ayaklarınızın altında Palakçur, Avusor, Çeymakçur ve Kavrun Vadileri, arkanızda Karadeniz sahil şeridi, karşınızda Hazindak ve Pokut Sal sırtları, yani 0 m den 3932 metreye kadar her yeri görebiliyorsunuz. Ayder'den günübirlik gezi için mükemmel bir rotadır. Araba ile ulaşım için Avusor Yaylası yoluna girilir, 2 km. sonra sola dönülür. Son derece güzel manzaranın eşliğinde yaklaşık 20-30 dk. araç yolu ile yaylaya ulaşmak mümkündür.
Sal Yaylası
2070 metre yüksekliğindeki Sal Yaylası, geniş panoramasıyla diğer Hemşim yaylalarında olmayan bir özelliğe sahip. Eğer hava açıksa Karadeniz'i bile görebilirsiniz.
Rize merkezden 84 km uzaklıktadır. Rize & Artvin havalimanına 50 km uzaklıktadır. Çamlıhemşin ilçesini geçtikten sonra Şenyuva köprüsünden 100 metre sonra sola dönüp Pokut yaylasına ulaşabilirsiniz. Pokut yaylası ile yan yanadır. Özel aracınızla ortalama 50 dakikada çıkabilirsiniz. Aracınızın altı mutlaka yüksek olsun.
Ladin ve kestane ağaçlarından yapılmış geleneksel yayla evleri, adeta yaylanın meydanı olan Sal düzlüğü etrafına dizilmiş hem meydana hem de panoramik Kaçkar Dağları manzarasına bakıyor.
Oldukça büyük olan bu düzlük, çocuklar gibi kolunuzu açıp bağıra bağıra koşma isteği uyandırıyor. Sal Yaylası Rize içinde bulunan yaylara oranla biraz farklı. Çünkü Sal Yaylası çevresinde nehir veya ırmak bulunmuyor. Pokut Yaylası’na yürüme yaklaşık 15 dakikalık uzaklıkta. Bir yandan ayaklarınızın altında harika ve doğanın duruşunu belirleyen renk renk çiçekleri toplarken, bir yandan bulutların üstündeymiş gibi size görsellik veren manzara ile zaman geçirebilirsiniz.
Pokut Yaylası ile yan yana olan Sal Yaylası düzlük olması sebebi ile yürüyüşler için çok elverişlidir.
Sal Yaylası hakkında bir diğer bilgi ise buranın sadece bir köy tarafından kullanılıyor olması. Çinçiva Köyü sakinlerinin kullandığı Sal Yaylası özellikle Haziran ayından itibaren ilgi görmeye başlar ve bu Ekim ayına kadar da devam eder. Sal yaylasında mis gibi Kaçkar esintileri eşliğinde bulutların arasında bir güne uyanabilirsiniz. Konaklama imkanı mevcuttur.
Badara Yaylası
Badara Yaylası ismini, Rize’nin Hemşin İlçesi Bahar Mahallesi, eski adıyla Badara Köyünden almıştır. Bu yayla, Badara Köylülerince yaklaşık 20 hane olarak uzun yıllar önce ( kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir) kurulmuş olup 1980 yıllarına kadar mezra olarak kullanmışlardır.
Rize-Artvin havalimanına 62,4 km uzaklıktadır. Badara Yaylası, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlıdır. Rize ilçe merkezine 85, km, Çamlıhemşin ilçe merkezine ise 30 km, Zil Kale’ye 17,5 km uzaklıkta yer almaktadır.
Karadeniz turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Badara yaylası, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Doğanın en güzel halinin yaşanabileceği Badara yaylası, Doğu Karadeniz’e yolu düşünlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biridir. Karadeniz'in en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen Badara yaylası da bu eşsiz deneyime ortak olmaktadır. Badara Yaylasında oldukça küçük bir göl vardır. Fakat göle vuran gökyüzü yansımasını izleyerek ruhunuzun huzurla dolmasını sağlayabilirsiniz.
Açık havalarda Kaçkarlar’dan Altıparmak Dağları’na kadar uzanan tarifsiz güzellikte bir panoramayı seyredebileceğiniz yaylanın arkasındaki küçük tepeden ise Pazar ilçesi ve Karadeniz’i izleme şansını yakalayabilirsiniz. Gito Yaylası’na 3 kilometre kala gelinen 5 yol kavşağında, kuzeye giden toprak yolu tercih ederek yaylaya varabilirsiniz. 1850 metre yüksekliğindeki Badara’dan, Hemşin’e inen 14 kilometrelik eski yayla yolunu takip ederek orman içi bir yürüyüş yapmak mümkün.
Gito Yaylası
Gito Yaylası, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bir yayladır. Bu yaylaya Fırtına Vadisi'nden güney yönüne doğru manzaralı bir orman yolundan ulaşılır. Manzaralı ve hakim konumlu bir yayladır. Oraya vardığınızda kendinizi bulutların üzerinde kaybedebileceğiniz eşsiz doğasıyla bilinen bir yayladır. Bu yayla turizme yeni kazandırılmış noktalardan biri olup, ziyaretçilere her adımda en can alıcı manzaralarını sunar.
Gito yaylasına Rize & Artvin havalimanına 53 km uzaklıktadır. Gito yaylasına Rize ilinden Çamlıhemşin ilçesine ulaşım sağlayarak gidebilirsiniz. Çamlıhemşin’e 32 km uzaklıkta. Zil Kale’yi geçtikten sonra Şimşir ormanlarına varısınız. Şimşir ormanlarının bitiminde sola ayrılan yoldan ulaşım sağlayabilirsiniz. Buraya hem altı yüksek özel araçlarınız hemde tur araçlarıyla çıkabilirsiniz.
Rize’nin bir diğer ünlü yaylası olan Gito, Hemşin ve Çayeli ilçelerine bağlı köyler tarafından kullanılıyor. Orman dokusunun bittiği Fırtına Vadisi’ne hakim bir tepeye konumlanan Gito 2070 metre yükseklikte bulunuyor. Bol oksijeni ve yoğun yeşilliği ile beraber harika bir doğal ziyaret imkanı sağlayan Gito Yaylası, huzur arayan pek çok kişinin uğrak yerleri arasında yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin harika atmosferini ve havasını en iyi şekilde yansıtan bölge, Türkiye'nin de en güzel doğal alanlarından biridir.
Gito Yaylası yürüyüş yapmak için en ideal bölgelerden biridir. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin ve Rize'nin muhteşem güzelliğini gözler önüne sererken, bol oksijenli alanıyla sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Tepeleri aşmak suretiyle tertemiz oksijeni ciğerlere çekerek, harika bir manzara eşliğinde doğa ziyareti gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bölgede çok fazla ışık olmadığı için geceleri yıldızları daha net görmek mümkün hale geliyor.