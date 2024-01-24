Haberler Gastro Seyahat Rize'nin yaylaları

Rize'nin yaylaları Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize'deki yaylaları listeliyoruz. Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 24.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:25 facebook

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Rize yaylalarına gitmek isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyoruz. Engebeli yollarla dolu Karadeniz’de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanıydı ancak bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Rize’yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin’e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.

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Ayder Yaylası Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen, Karadeniz Bölgesi’nin en gözde mekânı olan Ayder Yaylası’dır. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktadır. Ayder’e ulaşım çok kolay. Rize merkezden 84 km uzaklıktadır. Rize-Artvin havalimanına 50 km uzaklıktadır. Asfalt kaplı yollar sayesinde bu doğa harikasına kış mevsiminin en zorlu şartlarında bile ulaşmak mümkün. Rize’den Çamlıhemşin’e gittikten sonra 19 kilometrelik yolculuğun ardından Ayder Yaylası’na varabilirsin. Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim1220 metre yüksekliğe kurulmuştur. Ayder’in hemen dışında tüm ihtişamıyla Gelintülü Şelalesi nazlı nazlı süzülmektedir. Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görür. Bugün Rize’nin en popüler merkezi durumunda olan Yaylada, bungalovdan tipik yayla evi konseptine, aile pansiyonundan otele pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Zengin flora ve faunasının yanında kaplıcası da ünlüdür. Ayder Yaylası, çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır. Ayder Balı da yaylada tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Görenleri kendine hayran bırakan bu yayla, efsunlu güzellikleriyle bütün dünyayı beklemeye devam etmektedir

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Anzer Yaylası Balıyla ünlü Anzer Yaylası Rize-Artvin havalimanına 121 km, Rize merkeze 87 km, İkizdere yerleşimine 34 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaylaya ulaşmak için İkizdere-İspir yolunun 8. kilometresindeki Dereköy kavşağın- dan sağa dönmek gerekiyor. 2105 metre yüksekliğindeki Anzer; Ballıköy ve Çiçek- liköy olmak üzere iki mahalleden oluşuyor. Dar ve derin bir vadi yatağındaki yayla, alpin çayırlıklara yayılmış envai çeşit çiçekleriyle bir renk cümbüşünü andırıyor. Çevresinde Zenetli, Köşeli, Yatak ve Buzluğan gibi yayla ve mezraların yer aldığı Anzer, Karataş ve Soğanlı dağlarının ortasına konumlanıyor. İki pansiyon ve bir misafirhanenin bulunduğu yayla 1991 yılında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmiştir. Anzer Yaylası çevresinde görülen pek çok endemik bitki bölgede botanik turlarının yapılmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca vadi sonundaki yamaçlarda yer alan 9 farklı göle günübirlik yürüyüşler yapılabilmektedir. Anzer balı; Türkiye'de Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan ve Anzer Yaylası olarak anılan bölgesinde üretiliyor. Bu nedenle dünya çapında oldukça ender bulunan, özel ballardan birisidir. Arıların bölgede bulunan endemik, yani sadece o bölgede yetişebilen çiçeklerden topladığı ballardan oluştuğu için de aroma, tat olarak diğer ballardan ayrılıyor.