Rize yaylalarına gitmek isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyoruz. Engebeli yollarla dolu Karadeniz’de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanıydı ancak bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Rize’yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin’e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.

1 Şurada Paylaş!









Ayder Yaylası

Ülkemizde yayla denilince akla ilk gelen, Karadeniz Bölgesi’nin en gözde mekânı olan Ayder Yaylası’dır. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktadır.

Ayder’e ulaşım çok kolay. Rize merkezden 84 km uzaklıktadır. Rize-Artvin havalimanına 50 km uzaklıktadır. Asfalt kaplı yollar sayesinde bu doğa harikasına kış mevsiminin en zorlu şartlarında bile ulaşmak mümkün. Rize’den Çamlıhemşin’e gittikten sonra 19 kilometrelik yolculuğun ardından Ayder Yaylası’na varabilirsin.

Her zaman yeşil kalan ladin ve çam ağaçlarının, sarıdan kırmızıya dönüşen gürgen, kestane, kayın ve köknar ormanlarının sınırında olan bir vadiye konumlanan bu yayla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Her bütçeye hitap eden konaklama tesislerinin bulunduğu yerleşim1220 metre yüksekliğe kurulmuştur. Ayder’in hemen dışında tüm ihtişamıyla Gelintülü Şelalesi nazlı nazlı süzülmektedir. Ayder Yaylası hem diğer yaylalara hem de Kaçkar Dağları’na gezi yapmak isteyenler için bir kapı vazifesi görür.

Bugün Rize’nin en popüler merkezi durumunda olan Yaylada, bungalovdan tipik yayla evi konseptine, aile pansiyonundan otele pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Zengin flora ve faunasının yanında kaplıcası da ünlüdür. Ayder Yaylası, çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır. Ayder Balı da yaylada tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Görenleri kendine hayran bırakan bu yayla, efsunlu güzellikleriyle bütün dünyayı beklemeye devam etmektedir