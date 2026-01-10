Okan Buruk: Kazanmayı hak eden taraf biz değildik

Turkcell Süper Kupa final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZ DEĞİLDİK"

Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.

"TEKRAR GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu.