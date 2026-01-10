Habertürk
        Okan Buruk: Kazanmayı hak eden taraf biz değildik - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Kazanmayı hak eden taraf biz değildik

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 22:03 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:03
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        Turkcell Süper Kupa final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZ DEĞİLDİK"

        Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.

        "TEKRAR GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

        Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu.

        "HAK EDECEK TARAFTAR OLMADIĞI İÇİN SEREMONİYE ÇIKMADIK"

        Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık.

        "ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

        Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız. Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor ile oynadığımız maçlarda da Günay vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında zaten iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık.

