        Fenerbahçe kupasına kavuştu: Olimpiyat'ta şampiyonluk coşkusu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kupasına kavuştu: Olimpiyat'ta şampiyonluk coşkusu

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 21:44 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:49
        1

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, yapılan törenle kupasına kavuştu.

        2

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünleri gezen futbolcular, uzun süre taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaptı.

        3

        Müsabakanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın ellerinden aldı.

        4

        Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın takdim ettiği kupayı alan kaptan Milan Skriniar, takım arkadaşlarıyla kupayı kaldırarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Futbolcular daha sonra kupayı tribünlere götürerek kutlamaya taraftarlarıyla birlikte devam etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de kutlamada yer aldı.

        5

        Galatasaray ise ikincilik ödülünü almak için seremoniye çıkmadı.

        6

        Sarı-lacivertli ekibin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

