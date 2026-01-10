Fenerbahçe kupasına kavuştu: Olimpiyat'ta şampiyonluk coşkusu

Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın takdim ettiği kupayı alan kaptan Milan Skriniar, takım arkadaşlarıyla kupayı kaldırarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Futbolcular daha sonra kupayı tribünlere götürerek kutlamaya taraftarlarıyla birlikte devam etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de kutlamada yer aldı.