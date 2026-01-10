Habertürk
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı

        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında zafere ulaşan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürürken, sarı-lacivertli ünlüler, kupa coşkusuna ortak oldu

        Giriş: 10.01.2026 - 21:21 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:09
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan dev derbide sarı-lacivertli ekip, rakibini, 2 - 0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından birçok Fenerbahçeli ünlü, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla kupa coşkusuna ortak oldu.

        Burak Sergen

        Derya Uluğ

        Ceren Benderlioğlu

        Barış Kılıç

        Serra Pirinççi

        Uraz Kaygılaroğlu

        Alp Navruz

        Ahmet Haktan Zavlak

        Afra Saraçoğlu

        Burcu Kara

        Tolgahan Sayışman

        Eser Yenenler

        Ece Seçkin

        Mehmet Ali Nuroğlu

        Gonca Vuslateri

        Begüm Öner

        Ahsen Eroğlu

        Kıvanç Kasabalı

        Kubilay Aka

        Burak Özçivit

