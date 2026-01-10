Ünlülerin Fenerbahçe bayramı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan dev derbide sarı-lacivertli ekip, rakibini, 2 - 0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından birçok Fenerbahçeli ünlü, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla kupa coşkusuna ortak oldu.

Burak Sergen

Derya Uluğ

REKLAM

Ceren Benderlioğlu

Barış Kılıç

Serra Pirinççi

Uraz Kaygılaroğlu

Alp Navruz

Ahmet Haktan Zavlak

REKLAM

Afra Saraçoğlu

Burcu Kara

Tolgahan Sayışman

Eser Yenenler

Ece Seçkin

Mehmet Ali Nuroğlu

Gonca Vuslateri

Begüm Öner

Ahsen Eroğlu

Kıvanç Kasabalı

Kubilay Aka

Burak Özçivit