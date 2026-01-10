Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında zafere ulaşan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürürken, sarı-lacivertli ünlüler, kupa coşkusuna ortak oldu
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan dev derbide sarı-lacivertli ekip, rakibini, 2 - 0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından birçok Fenerbahçeli ünlü, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla kupa coşkusuna ortak oldu.
Burak Sergen
Derya Uluğ
Ceren Benderlioğlu
Barış Kılıç
Serra Pirinççi
Uraz Kaygılaroğlu
Alp Navruz
Ahmet Haktan Zavlak
Afra Saraçoğlu
Burcu Kara
Tolgahan Sayışman
Eser Yenenler
Ece Seçkin
Mehmet Ali Nuroğlu
Gonca Vuslateri
Begüm Öner
Ahsen Eroğlu
Kıvanç Kasabalı
Kubilay Aka
Burak Özçivit