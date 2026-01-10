Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe'nin | MAÇ SONUCU: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 - Futbol Haberleri

        Süper Kupa Fenerbahçe'nin | MAÇ SONUCU: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere şampiyonluğu getiren golleri; 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        Giriş: 10.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:55
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

        Karşılaşmanın ilk bölümlerinde topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, 28’inci dakikada öne geçti. Levent Mercan’dan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Matteo Guendouzi’nin sağına çektikten sonra yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        İkinci yarının 48. dakikasında ise Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunu gole çeviren Jayden Oosterwolde, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler dev derbiden 2-0 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        4. SÜPER KUPASI'NI KAZANDI

        2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da 3 kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 4'ncü Süper Kupası'nı kazandı.

        Kanarya, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan organizasyonda ise 6 kez kupa sevinci yaşadı.

        12 YIL SONRA SÜPER KUPA ZAFERİ

        2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.

        Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.

        Bu sezonda Galatasaray'ı mağlup ederek zafere ulaşan Fenerbahçe, 12 yıllık Süper Kupa hasretine son verdi.

        Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

        OLİMPİYAT'TA GUENDOUZI RÜZGARI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Maçın ilk golü de 30. dakikada Fenerbahçe'den geldi; sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırdı.

        Henüz iki gün önce Fenerbahçe ile anlaşan Matteo Guendouzi, 7 Ocak'ta Lazio formasıyla 90 dakika sahada kalmıştı. Fransız futbolcu Lisans problemi yaşanmaması nedeniyle Süper Kupa maçında kadroya alındı ve Domenico Tedesco tarafından ilk 11 başlamasına karar verildi. Ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Guendouzi, ilk maçından fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.

        FENERBAHÇE PENALTI, GALATASARAY KART BEKLEDİ

        Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.

        Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.

        Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.

        Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

        6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

        24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

        44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        47. dakikada Musaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Asensio'nun çaprazdan sert şutunda, Torreira'ya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

        48. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı vole vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

        59. dakikada orta sahada topla buluşan Torreira uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        75. dakikada Asensio'yla verkaç yaparak savunmanın arkasına sarkan Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

        Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 87 Kazımcan Karataş), Sanchez (Dk. 46 Sara), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 87 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 72 İlkay Gündoğan), Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 82 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba (Dk. 69 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Oğuz Aydın), Duran (Dk. 69 Nene)

        Goller: Dk. 28 Guendouzi, Dk. 48 Oosterwolde (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Sanchez, Dk. 33 Sallai, Dk. 41 Sane, Dk. 82 Icardi (Galatasaray), Dk. 23 Mert Müldür, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 79 Guendouzi (Fenerbahçe)

