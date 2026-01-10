Süper Kupa Fenerbahçe'nin | MAÇ SONUCU: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, 28’inci dakikada öne geçti. Levent Mercan’dan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Matteo Guendouzi’nin sağına çektikten sonra yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İkinci yarının 48. dakikasında ise Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunu gole çeviren Jayden Oosterwolde, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler dev derbiden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

4. SÜPER KUPASI'NI KAZANDI 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da 3 kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 4'ncü Süper Kupası'nı kazandı. Kanarya, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan organizasyonda ise 6 kez kupa sevinci yaşadı.

12 YIL SONRA SÜPER KUPA ZAFERİ 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Bu sezonda Galatasaray'ı mağlup ederek zafere ulaşan Fenerbahçe, 12 yıllık Süper Kupa hasretine son verdi. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

OLİMPİYAT'TA GUENDOUZI RÜZGARI Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Maçın ilk golü de 30. dakikada Fenerbahçe'den geldi; sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırdı. Henüz iki gün önce Fenerbahçe ile anlaşan Matteo Guendouzi, 7 Ocak'ta Lazio formasıyla 90 dakika sahada kalmıştı. Fransız futbolcu Lisans problemi yaşanmaması nedeniyle Süper Kupa maçında kadroya alındı ve Domenico Tedesco tarafından ilk 11 başlamasına karar verildi. Ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Guendouzi, ilk maçından fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE PENALTI, GALATASARAY KART BEKLEDİ Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu. Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.