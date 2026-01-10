Habertürk
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş göndermeler! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş göndermeler!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-Lacivertli kulüp kupa zaferinin ardından sosyal medyadan art arda paylaşımlarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları...

        Giriş: 10.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:42
        2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        Süper Kupa'yı bu sezondan önce son kez 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, kupadaki özlemine de son verdi.

        Sarı-Lacivertli kulüp mücadele sonrasında sosyal medya hesabından ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

        İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:

