Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş göndermeler!
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-Lacivertli kulüp kupa zaferinin ardından sosyal medyadan art arda paylaşımlarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları...
Giriş: 10.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:42
2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Süper Kupa'yı bu sezondan önce son kez 2014 yılında kazanan Fenerbahçe, kupadaki özlemine de son verdi.
Sarı-Lacivertli kulüp mücadele sonrasında sosyal medya hesabından ezeli rakibine göndermelerde bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:
