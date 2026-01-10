Donald Trump: ABD yardım etmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da süren protestolara dair açıklamada bulundu. Trump, "İran, muhtemelen hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında, protestoculara ateş açılması durumunda İran'ı "sert şekilde vuracaklarını" dile getirmişti.

İran'da günlerdir süren protestolara dair konuşan Donald Trump, "İran ciddi sıkıntı içinde. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor. Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olduğunu düşünmezdi." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı, "Açıkça belirttim. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa müdahil olacağız. Onları sert şekilde vuracağız. Bu kara operasyonu anlamına gelmez. Bu onları sert şekilde vuracağımız anlamına gelir." demişti.

REKLAM

Donald Trump, protestoculara şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini işaret ederek, "İran liderlerine diyorum ki; Ateş açmaya başlamayın. Öyle olursa biz de ateş açmaya başlarız."ifadelerini kullanmıştı.

ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın "tehditlerinin" uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü.