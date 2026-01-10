Habertürk
Habertürk
        Donald Trump: ABD yardım etmeye hazır | Dış Haberler

        Donald Trump: ABD yardım etmeye hazır

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da süren protestolara dair açıklamada bulundu. Trump, "İran, muhtemelen hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı. ABD basını ise, Trump'ın tehditlerinin uygulanması durumunda, İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda yetkililerin ön görüşmeler yaptığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 11.01.2026 - 02:12
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da süren protestolara dair açıklamada bulundu. Trump, "İran, muhtemelen hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında, protestoculara ateş açılması durumunda İran'ı "sert şekilde vuracaklarını" dile getirmişti.

        İran'da günlerdir süren protestolara dair konuşan Donald Trump, "İran ciddi sıkıntı içinde. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor. Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olduğunu düşünmezdi." diye konuşmuştu.

        ABD Başkanı, "Açıkça belirttim. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa müdahil olacağız. Onları sert şekilde vuracağız. Bu kara operasyonu anlamına gelmez. Bu onları sert şekilde vuracağımız anlamına gelir." demişti.

        Donald Trump, protestoculara şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini işaret ederek, "İran liderlerine diyorum ki; Ateş açmaya başlamayın. Öyle olursa biz de ateş açmaya başlarız."ifadelerini kullanmıştı.

        ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

        ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın "tehditlerinin" uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın protestoların sürdüğü İran'a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

        Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

        Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

        Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

        Bu görüşmelerin "normal planlamanın bir parçası" olduğunu iddia eden yetkililer, yakın zamanda İran'a yönelik saldırı belirtisi olmadığını savundu.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

