        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray derbilerde 'Buruk' - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray derbilerde 'Buruk'

        2022 yılında Galatasaray'a imza atan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana ilk devrede ilk defa derbi galibiyeti alamadı.

        Giriş: 10.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:57
        1

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

        2

        Bu sonucun ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana ilk defa ligin ilk devresinde derbi galibiyeti elde edemedi.

        3

        Üst üste 3 yıl şampiyon olan deneyimli çalıştırıcı, bu sezon derbilerde beklentilerin altında kaldı.

        4

        İşte Okan Buruk'un sezon sezon, ligin ilk devrelerindeki derbi karneleri...

        5

        2022-2023 SEZONU

        5 Kasım 2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
        8 Ocak 2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (Süper Lig)

        6

        2023-2024 SEZONU

        21 Ekim 2023: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
        24 Aralık 2023: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (Süper Lig)

        7

        2024-2025 SEZONU

        3 Ağustos 2024: Galatasaray 0-5 Beşiktaş (Süper Kupa)
        21 Eylül 2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Süper Lig)
        29 Ekim 2024: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)

        8

        2025-2026 SEZONU

        4 Ekim 2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş (Süper Lig)
        1 Aralık 2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (Süper Lig)
        10 Ocak 2026: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)

