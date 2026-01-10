Galatasaray derbilerde 'Buruk'
2022 yılında Galatasaray'a imza atan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana ilk devrede ilk defa derbi galibiyeti alamadı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve kupayı ezeli rakibine kaptırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana ilk defa ligin ilk devresinde derbi galibiyeti elde edemedi.
Üst üste 3 yıl şampiyon olan deneyimli çalıştırıcı, bu sezon derbilerde beklentilerin altında kaldı.
İşte Okan Buruk'un sezon sezon, ligin ilk devrelerindeki derbi karneleri...
2022-2023 SEZONU
5 Kasım 2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
8 Ocak 2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (Süper Lig)
2023-2024 SEZONU
21 Ekim 2023: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
24 Aralık 2023: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (Süper Lig)
2024-2025 SEZONU
3 Ağustos 2024: Galatasaray 0-5 Beşiktaş (Süper Kupa)
21 Eylül 2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Süper Lig)
29 Ekim 2024: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig)
2025-2026 SEZONU
4 Ekim 2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş (Süper Lig)
1 Aralık 2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (Süper Lig)
10 Ocak 2026: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe (Süper Kupa)