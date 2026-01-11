Habertürk
        Son dakika haberi! Meteoroloji'den 51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili - 11 Ocak hava durumu

        Meteoroloji'den 51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 51 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan yağış alan bölgelerde hızı zaman zaman 80 km'yi bulan kuvvetli lodos etkili olacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 11.01.2026 - 09:30
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 14°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 13°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu -6°

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Manisa'da alkol masasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

         Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mert Aybar (22) olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

