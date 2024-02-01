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Kilis: Hem gezmeye hem mutfağına doyum olmaz Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim kent Kilis'in sokaklarında gezerken tarihe de tanıklık edeceksiniz. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 01.02.2024 - 01:46 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:46 facebook

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Kilis, Antep'e 55 km, Suriye sınırına 10 km mesafede bulunan, MÖ 1700 yıllarında Hitit Devleti’nin önemli kentlerinden biri olan ve daha pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir kent. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçip, toprağı işleme döneminden itibaren kesintisiz olarak iskân görmüş, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Med, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Müslüman Arap (Dört Halife Devri, Emevi, Abbasi) Selçuklu, Memluk ve Osmanlı olmak üzere pek çok uygarlığa beşiklik etmiş bir kent.

Dar sokaklara açılan taştan yapılmış evleriyle, cami, tekke, kilise, havra gibi birçok eski dini yapısıyla eski bir Osmanlı şehri görünümünde Kilis. Şehirdeki eski taş yapıların en önemli özelliği, özgün bir mimari karakterinin olması. Özenli ve meşakkatli birer emek ürünü olan ve malzeme olarak yerel kireçtaşının kullanıldığı, geçmişin usta ellerinden çıkmış Kilis Evleri, eyvanlı, avlulu, iki kata yayılmış mekanlar olarak insanlara kışın sıcak, yazın serin yaşam sürme olanağı verir.

Harita

Kilis'te gezilmesi gereken yerler arasında Ravanda Kalesi, Oylum Höyük,Kilis Müzesi,Canbolat Paşa (Tekke) Camii,Hoca Hamamı,Tuğlu Hamamı, Neşet Efendi Konağı,Ahmet Bey Konağı,Hacı Muhammed Efendi Konağı var. Kilis mutfağı, Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte, Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Yağlı ve baharatlı yemekler ön planda olmakla beraber, zeytinyağlı yemeklerin sayısı da fazladır. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, ancak mevsimine göre sebze ağırlıklı yemekler de yapılır. Kilis'te pekmez de meşhurdur. Kilis'in en ünlü yemeği ise Kilis Tava'dır.İçli köfte, oruk, kübbülmüşviye, çiğ köfte, fırın yapması, ezmeli kebap, ekşili malhıta, lebeniye, kölük aşı, kelle paça, sarımsak aşı, şişbelek, ekmek aşı, simit aşı, müceddere (mercimekli bulgur pilavı), keşkek, bulgur aşı, firik pilavı, acur dolması, şıhılmahşe, kabak dolması, yaprak sarması (etli ve zeytinyağlı), patlıcan dolması, biber dolması, domates dolması, Kilis Katmeri, cennet çamuru, mayanalı (anasonlu) kahke, gerebiç, hedik, peynir helvası, belluriye, baklava, haytayla bulursanız tadına bakmadan geçmeyin.

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Kilis Katmeri Herkesin bildiği katmerin aksine Kilis Katmeri yöresel ürünler ve yöntemlerle hazırlanıp servis edilen bölgede oldukça sevilen bir tatlı türüdür. Coğrafi işaretlidir. Malzemeler: 1 kg. özlü un, 20 gr. tuz, 1 kg. kaymak, 1 çay bardağı tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çorba kaşığı tarçın, 1 çay bardağı çekilmiş antep fıstığı, 1 kg toz şeker, 300 gr. tereyağı, 2 su bardağı sıvı yağ. Nasıl yapılır? Çelilk bir tencerede toz şeker ve 4 su bardağı su ile kıvamlı bir şurup hazırlanır. Unun içerisine tuz ve su konularak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapılır. Yoğrularak iyice özleştirilir. 1,5 ceviz büyüklüğünde yumak yapılır, (18 adet beze) üzeri örtülerek 2-3 saat bekletilir. Yağlanmış mermer üzerinde önce merdane ile sonra elle açılarak sigara kağıdı gibi inceltilir. Kenarları çıkartılır. Karşılıklı kenarları katlanarak yuvarlak yufka kare şekline getirilir. Üzerine ince ince kaymak yerleştirilir. İki taraftan katlanarak dikdörtgen şekline getirilir. Isıtılmış tereyağında (veya sıvıyağda) iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartılır. Mermerin üzerinde 3 parmak eninde ve boyunda kare şeklinde kesilir. Düz bir servis tabağına yanyana dizilir. Üzerine önce kıvamlı şurup gezdirilir daha sonra pudra şekeri serpilir. En üstü dövülmüş Antep fıstığı ve tarçın ile süslenir. Sıcak servis yapılır.

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Gerebiç Ramazan Bayramı’nın simgesi olan, şehir fırınlarında pişirilen bir çeşit mahlepli ve cevizli nefis bir kurabiye çeşididir. Malzemeler: 2 kg. un, 1kg. irmik, ½ kg. şeker, ½ kg. pudra şekeri, yeteri kadar ceviz içi, 1kg. zeytinyağı (diğer bitkisel yağlar kullanılmaz), bir kahve kaşığı karbonat, yeterince hazırlanmış gerebiç baharatı (tarçın, karanfil, zencefil, hindistan cevizi, mahlep) Nasıl yapılır? Un ve irmik karıştırılır. Bu karışıma az tuz ve iyice dövülmüş mahlep ve karbonat katılır. Zeytinyağı tavlanarak, bunların üzerine soğuduktan sonra dökülür. İyice yoğrulur ve bir tarafta toplanır. İçinin Hazırlanması: Ceviz içi çok ufak doğranır. Dövülmüş gerebiç baharatı ve şeker karıştırılır. Hazırlanan hamurdan içli köfte sıkımlarından daha küçük sıkımlar oluşturulur ve el yardımı ile içli köftede olduğu gibi bu sıkımlar oyulur. Oyulan sıkımların her birinin içersine hazırlanan içten yarım çorba kaşığı kadar konur. Ağzı kapatılır ve gerebiç kalıbına konarak şekil verilir. Kalıba vurulmuş gerebiçler tepsilere tek sıralı diziler halinde sıralanır. Gerebiçlerin tepsiye yapışmaması için tepsi yağlanır. Çarşı fırınında pişirilir. Pişen gerebiçlerin üzerine pudra şekeri serpilir. Kilis de Ramazan Bayramının simgesi gerebiçtir. Her Kilis evinde bayram öncesi yapılır ve bayramda gelen misafirlere ikram edilir.