Haberler Gastro Seyahat Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri

Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu. Kolezyum, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları, Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır. Listede Türkiye'den de bir yer var. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 25.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:59 facebook

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Roma antik tarihin en büyük imparatorluğunu kuramamış olabilir, ama şüphesiz en kalıcı ve etkili olanıydı. Roma'nın çılgın ve abartılı mimari tutkusunun nedeni acımasız ve korkulması gereken bir imparatorluk olduklarını tüm dünyaya yaymak içindi. Bu yüzden pek çok yapı ve mekan bugüne kadar varlığını sürdürdü, aynı zamanda bilgi de aktarıldı.

Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu.Persler, Mısırlılar, Yunanlar ve Etrüsklerin hepsinin anıtsal mimarileri vardı, ancak binalarının heybeti genelde dıştan görünümlerinden ibaretti. Yani binalar, dışarıdan bakıldığında etkileyici olacak biçimde tasarlanmıştı ama iç alanları boyut olarak küçüktü ve anıtsal değildi. Bu sistemde, sütun gibi yukarı doğru uzanan direkler, lento denen yatay bir blok yardımıyla birleştiriliyordu. Bunun iyi bir örneği İtalya'daki Paestum'da bulunan antik Yunan tapınağıdır.

İmparator Neron betondan yapılan daha büyük ve iyi binalar için yeni bir modayı başlatan kişi olabilir, ancak Romalı mimarlar ve onları destekleyen diğer imparatorlar, bu modayı en büyük potansiyeline ulaştırmışlardır. Vespasianus'un Kolezyum'u, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları ve Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır.

Yine de Roma mimarisi tamamen betondan oluşmuştur diyemeyiz. Trajan Forumu gibi bazı mermer yapılar, Klasik Yunan mimarisine halen imrenildiğinin kanıtıdır. Roma'da beton ve mermer yapıların bir arada yaşaması, Romalıların kendi yenilikçi fikirlerini temsil eder. Son olarak şunu söyleyebiliriz: Roma mimarisi, deneysel çabaların ve yeni bir şeye ulaşma arzusunun başarısıdır.

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Kolezyum Nedir: En ikonik stadyum, amfitiyatro

Nerede: Roma, İtalya

Hayranlık konusu: 80 bin kişilik Roma'nın en ünlü yapılarından biri olan amfitiyatro, 80 bin kişilik oturma kapasitesiyle bugüne kadar inşa edilmiş en büyük antik amfitiyatrodur. Kolezyum, traverten kireç taşı, tüf (volkanik kaya) ve tuğla kaplı betondan yapılmıştır. Hemen fark edilebilen dört katlı kemerli oval kule yaklaşık 50 metre yüksekliğindedir ve günlerce süren gladyatör oyunları için kullanılmıştır. İmparatorlar burada Roma halkını ve daha çok kendilerini eğlendirmek için acımasız gladyatör dövüşleri düzenlerlerdi. Sayısı 9 bine varabilen hayvan ve dövüşçü için geçitler ve odalar, arena zemininin altında hala açıkça görülebilmektedir.

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Bunlardan başka pek çok halk gösterileri, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden canlandırılması, klâsik mitolojiye dayanan dramalar da canlandırılırdı. Bir tiyatro mühendisliği harikası olarak, Kolezyum periyodik olarak sular altında bırakıldı, okyanus çatışmalarını yeniden canlandırmak için gemilerle dolduruldu ve deniz savaşları yapıldı. Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkânları, dinî kışlalar, istiham, taş ocağı, Hristiyan türbesi gibi değişik amaçlara hizmet etti. 2007 tarihinde, Dünya'nın Yeni Yedi Harikası'ndan biri seçildi.