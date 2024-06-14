20 dakika geç geldi: İtalya Başbakanı Meloni'nin ABD Başkanı Biden'ı beklerken sıkıldığı anlar böyle kaydedildi
ABD Başkanı Biden, İtalya'da dün başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine 20 dakika geç gelmişti. İtalya Başbakanı Meloni'nin Biden'ı beklerken sıkıldığı ve "Bir kadın bu kadar bekletilmez" dediği anlar ortaya çıktı
Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'da dün başladı.
50. G7 Liderler Zirvesi, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle başlamıştı.
BIDEN 20 DAKİKA GEÇ GELDİ
Aile fotoğrafından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikmeli gelmesi dikkati çekerken, Meloni'nin Biden'ı beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.
Bu sırada Meloni gazetecilerle selfie çektirdi.
"BİR KADIN BU KADAR BEKLETİLMEZ"
Meloni, Biden'ın gelmesiyle kendisine "Bir kadın bu kadar bekletilmez" sözleriyle espirili yorum yaptı.
Son günlerde hareketleriyle sıkça gündeme gelen Biden, dün G7 Zirvesi'nde fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrıldı. Biden, Meloni'nin uyarısıyla kareye geri döndü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.