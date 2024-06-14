Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin menşeli araçlara getirdiği ek vergiye ilişkin açıklamada bulundu.

Bloomberg News'un aktardığı habere göre Türkiye'ye ayrımcı tarifelere son vermesi çağrısının yer aldığı açıklamada "Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.