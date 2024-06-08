Çinli otomobillere ek vergi getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Çin’den ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak.

Buna göre, 2023’te Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

Bir diğer deyişle, Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobiller yüzde 40 ek vergi ile ülkeye giriş yapacak. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

SATILAN HER 100 ARAÇTAN 9’U ÇİNLİ

Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenirken, bu durum pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA ve SWM ile 11 Çin menşeli marka bulunuyor.

REKLAM Bu listeye yakın zamanda Lynk & Co ve Jaecoo’nun da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ise ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış rakamına ulaşan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının da yüzde 6’sını oluşturmuşlardı.

2024’ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 40 bin adet Çinli otomobil satıldı. Böylece Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında Çinlilerin payı yüzde 9’a yaklaştı. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’deki Çinli markaların satış adetleri şu şekilde kayıtlara geçti: Marka Satış adedi Chery 26.990 MG 9.478 BYD 1.065 Maxus 190 DFSK 186 Skywell 167 Leap Motor 98 Neta 53 Honqqi 7 Seres 1 YATIRIM İÇİN AVRUPA’YA GİTTİLER Çin’li otomobil markaları yaklaşık 1 yıldır yatırım için Türkiye’yi düşündüklerini açıklıyorlardı. Fakat bu markalardan biri olan Chery, yatırım için İspanya’yı tercih ederken, BYD ise Macaristan’da fabrika yatırımı yapma yoluna gitti. REKLAM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ve BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiğini ve ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue da, şirketin İspanya’ya yatırım kararı açıklamasına rağmen, Türkiye'ye yatırım konusunu değerlendirdiklerini ifade etmişti. SAIC bünyesindeki MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin de, Şubat 2024’te Türkiye'de yatırım için görüşmelerin hızlandığı açıklamıştı. Dağtekin, "Çin'den üst düzey bir delegasyon heyeti Türkiye'yi ziyaret etti. Heyet ile Sanayi Bakanı'mızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ni ziyaret ettik. Bursa bölgesinde fabrika ve yan sanayi tesislerini gezdirdik. Gördüklerinden etkilendiklerini biliyoruz, süreç devam ediyor. Ben er ya da geç SAIC markasının Türkiye'de bir üretim tesisini kuracağımıza inanıyorum" demişti.