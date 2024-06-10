Çinli otomobil markalarından Türkiye'de üretim açıklaması

Otomotiv sektöründe yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri, önceki hafta sonu yaşandı.

Resmi Gazete’de Cumartesi günü yayımlanan kararname ile, Çin’den Türkiye'ye ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi getirildi.

Böylece, 2023’te Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

Çinli otomobillere ek vergi getirildi Haberi Görüntüle

Bir diğer deyişle, Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobiller yüzde 40 ek vergi ile ülkeye giriş yapacak. Söz konusu karar ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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İşte bu gelişmenin sektörde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Öyle ki, geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış rakamına ulaşan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının da yüzde 6’sını oluşturmuşlardı.

2024’ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 40 bin adet Çinli otomobil satıldı. Böylece Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında Çinlilerin payı yüzde 9’a yaklaştı.

Çinli otomobil markalarının bu pazar payını yaklaşık 18 ayda elde etmeleri de dikkat çeken bir diğer nokta.

Son gelişmeler üzerine, Çinli otomobil markalarının atacakları adımlar da merak konusu haline geldi.

'EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'DE ÜRETİM İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ'

Ocak-Mayıs döneminde, yerli üretim yapan Renault ve Fiat'ın ardından Türkiye'de en çok satış yapan üçüncü otomobil markası olan Chery'nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, yapılan vergi düzenlemesine saygı duyduklarını söyledi.

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Si Fenghuo, "Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery'nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022'de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye'yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz" dedi.

Türkiye'de üretim için fizibilite çalışması yaptıklarını belirten Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye'de fabrika inşasının ve Türkiye'de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 'MG İLE NİYET MEKTUBU AŞAMASINA GELDİK' Bir diğer Çinli üretici SAIC bünyesindeki MG'yi Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin ise, yapılan vergi düzenlenmesinin beklentilerinden önce gerçekleştiğini söyledi. REKLAM Dağtekin, "Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50'ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti" dedi.