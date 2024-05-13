İlk 4 ayda satılan 10 araçtan 7'si ithal

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dört aylık döneminde yüzde 16.5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11.9 milyar dolar oldu.

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Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10.9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,. oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 oranında arttı.

İTHAL OTOMOBİL SATIŞLARI YERLİDEN DAHA HIZLI ARTTI

2024’ün ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 oranında artış sağladı ve 294 bin 837 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 8, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 gerileme gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 17, ithal otomobil satışları yüzde 24 ve yerli otomobil satışları yüzde 4 oranlarında arttı.

OSD verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 40 oranında azalırken yerli hafif ticari araç yüzde 32 arttı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI UYARISI

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, çok uzun yıllar sonra otomotiv sanayinin 2023’te dış ticaret açığı verdiğini vurgulamıştı.

Çin'den yapılan otomobil ithalatının bunu tetiklediğini kaydeden Eroldu, "Ocak ve Şubat'ta da dış ticaret açığı verildi. Türkiye'nin bu kadar çok otomobil ithal etmesi sürdürülebilir bir durum değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Pazardaki ithal araç payının düşmemesi halinde otomotiv sanayisinde dış ticaret açığının devam edeceği uyarısında da bulunan Eroldu, "Yerli otomobil payı eğer yüzde 30’larda kalmaya devam ederse bu durum sürer. Enflasyon karşısında erozyona uğrayan bir ÖTV yapısı vardı, o bozuldu. Geçen senenin ilk 6 ayındaki yerli payı ile ikinci 6 ayındaki yerli payı farklı gerçekleşti. Çünkü yüzde 50 ÖTV ile satılan araçlar vardı. Şimdi onların hepsi yüzde 80’e geldi ve dengeyi bozdu" dedi.

Eroldu, "Bunun anahtarı daha önce yapılan uygulamalar ve sonuçları belli, ona doğru geri dönülmesi lazım" sözleri ile de yerli araç payının artışı için ÖTV'de matrah güncellemesini işaret etti.