Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.693,46 %1,77
        DOLAR 32,5826 %0,14
        EURO 34,7408 %0,06
        GRAM ALTIN 2.479,26 %-0,81
        FAİZ 45,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,20 %-2,66
        BITCOIN 66.288,00 %2,52
        GBP/TRY 40,3317 %0,06
        EUR/USD 1,0661 %0,05
        BRENT 86,28 %-1,16
        ÇEYREK ALTIN 4.053,59 %-0,81
        Haberler Ekonomi Otomobil OSD'den yeni yatırım reçetesi: 'ÖTV düşürülsün, pazar büyüsün' - Otomobil Haberleri

        OSD'den yeni yatırım reçetesi: 'ÖTV düşürülsün, pazar büyüsün'

        Otomotiv pazarındaki ithal araç payı son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yılın Mart ayında yüzde 64 olan ithal otomobil payı, 2024'ün Mart ayında ise yüzde 70'in üzerini gördü. Çin'den yapılan ithalatın bunu tetiklediğini kaydeden OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye'nin bu kadar çok otomobil ithal etmesi sürdürülebilir değil" dedi. Çinli markaların yatırım için Avrupa'yı tercih etmesi ile ilgili de konuşan Eroldu, "Teşviklerimiz var ama pazar 1 milyon adet değil 2 milyon adet olsa iş o zaman değişir" diye konuştu. Eroldu, 2 milyon adetlik pazar için ÖTV'nin düşürülmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Rekabet ettiğimiz batılı ülkelerde böyle bir vergi sistemi yok. Pazarın büyütülmesiyle yabancı yeni sermaye Türkiye'ye gelecektir" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 22.04.2024 - 08:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küresel otomotiv sektöründe son yılların kuşkusuz en büyük iki gündem maddesi bulunuyor.

        Bunlar, elektrikli otomobiller ve Çin otomotiv endüstrisi olarak sıralanabilir...

        Avrupa'daki regülasyonlar, tüm üreticileri sıfır emisyonlu otomobiller geliştirmeye iterken, dünyanın en büyük otomobil pazarına da ev sahipliği yapan Çin'de ise, ülkenin yerel markaları globalleşme adımları atıyor.

        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal

        Bu kapsamda, her geçen gün batı pazarlarına yeni bir Çinli otomobil markası giriş yaparken, birçok ülke de, Çinli otomobil markalarının akınına karşı gümrük duvarları ile önlem almaya çalışıyor. İşte bu duvarları aşmak adına, Çinli markaların hedef pazarları için fabrika yatırımları yapmaktan başka bir çareleri ise bulunmuyor.

        REKLAM

        Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'den otomobil yatırımları çekmeye uğraşırken, son dönemin yükselen Çinli markalarından BYD Macaristan'ı, Chery ise İspanya'yı üretim adresi olarak belirledi.

        İşte tüm bu gelişmeleri, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) önceki günlerde gerçekleşen değerlendirme toplantısında derneğin başkanı Cengiz Eroldu ile konuştuk.

        'TEŞVİK VAR AMA PAZAR 2 MİLYON DEĞİL'

        Hatırlanacak olursa, Eroldu, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Türkiye otomobil pazarındaki ithal araç payının artışına dikkat çekmiş ve "yalnızca elektrikli arabalara konulan uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak. Çinlileri yatırım yapmaya davet ediyoruz. İthalatçılara bu ülkeyi bu kadar rahat bırakmamamız lazım" diye konuşmuştu.

        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı! Haberi Görüntüle

        Bu açıklamalarının üstünden çok geçmeden, Chery ve BYD'nin Türkiye yerine Avrupa'yı yatırım için tercih etmesi, OSD Başkanı'nın konu ile ilgili değerlendirmesini de merak konusu haline getirmişti.

        REKLAM

        Çinli markaların yatırım için Türkiye yerine İspanya ve Macaristan'ı tercih etmesinin pazar büyüklüğü ve hedef pazarlara yakınlık ile ilgili olduğunu kaydeden Eroldu, "Buradaki ana konulardan bir tanesi pazara yakınlık diye düşünüyorum. Bunun başka izahı olmaz. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek açısından Türkiye'de yatırım yapmakla İspanya'da yatırım yapmak arasında bir fark yok. Biz de Gümrük Birliği'ndeyiz, İspanya'da. Peki neden Türkiye’ye 20 küsur seneden beri yeni bir yatırım gelmiyor? Teşviklerimiz var ama Türkiye'de pazar 1 milyon adet değil 2 milyon adet olsa iş o zaman değişir. Para kazanamazsanız teşvikin bir faydayı yok. Bence asıl konu bu" dedi.

        Pazarın 2 milyon adedi bulması için vergi sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen OSD Başkanı Eroldu, "ÖTV’nin göreceli olarak indirilmesi lazım. Bizim rekabet ettiğimiz batılı ülkelerde böyle bir vergi sistemi yok. Çoğu ülkede yalnızca KDV var. Bu bir kerede olmayacak ama belli bir plan çerçevesinde pazarın büyütülmesiyle burada yabancı yeni sermaye Türkiye’ye gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye otomotiv pazarı 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak yüzde 57 oranında büyümüş ve 1.2 milyon adedi geçmişti.

        OSD'nin tahminine göre, 2024'te toplam pazarın 1 milyon adet seviyesinde olması öngörülüyor.

        ÖTV'Yİ KADEMELİ DÜŞÜRME PLANI VURGUSU

        OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamaları ile devam edecek olursak, ÖTV konusunda OSD olarak yeni bir çalışma yapmadıklarını belirten Eroldu, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2022 sonunda açıkladığı ÖTV'yi kademeli indirme planını hatırlatmamız üzerine ise, "aklın yolu bir" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Eroldu, "Pazarın büyütülmesi için ya ülke zenginleşecek, yani bizim 10 bin dolarlık milli gelirimiz 50 bin dolara çıkacak, ya da o çok uzun zaman alacaksa insanların yeni araca erişebilmesi için bu vergilerin azaltılması gerekecek. Eğer yatırım gelmesi arzu ediliyorsa" dedi.

        Aralık 2022'de, ODMD ÖTV'yi sıfırlamak için hazırlanan planı kamuoyu ile paylaşmıştı.

        O dönem söz konusu planının duyurusunu yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "2023'ten başlayarak kademeli olarak ÖTV oranlarının düşürülmesi ve 2034'e gelindiğinde de ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalıştık. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034'e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Bu çerçevede üretim yatırımları almak gibi teşviklerin de hazırlanması üzerine detaylar devreye girmeli. Bu plan yeni yatırımlar çekilebildiği ölçüde cari açık meselesini de çözer. Çok çalıştık ama başka bir çıkış yolu bulamadık" ifadelerini kullanmıştı.

        Otomotivde ÖTV'yi sıfırlama planı!
        Otomotivde ÖTV'yi sıfırlama planı! Haberi Görüntüle

        'İTHAL ARAÇ PAYI DÜŞMEZ İSE DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTAR'

        Cengiz Eroldu'nun verdiği bilgiye göre, çok uzun yıllar sonra otomotiv sanayi 2023’te dış ticaret açığı verdi. Çin'den yapılan otomobil ithalatının bunu tetiklediğini kaydeden Eroldu, "Ocak ve Şubat'ta da dış ticaret açığı verildi. Türkiye'nin bu kadar çok otomobil ithal etmesi sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

        Pazardaki ithal araç payının düşmemesi halinde otomotiv sanayisinde dış ticaret açığının devam edeceği uyarısında da bulunan Eroldu, "Yerli otomobil payı eğer yüzde 30’larda kalmaya devam ederse bu durum sürer. Enflasyon karşısında erozyona uğrayan bir ÖTV yapısı vardı, o bozuldu. Geçen senenin ilk 6 ayındaki yerli payı ile ikinci 6 ayındaki yerli payı farklı gerçekleşti. Çünkü yüzde 50 ÖTV ile satılan araçlar vardı. Şimdi onların hepsi yüzde 80’e geldi ve dengeyi bozdu" dedi.

        Eroldu, "Bunun anahtarı daha önce yapılan uygulamalar ve sonuçları belli, ona doğru geri dönülmesi lazım" sözleri ile de yerli araç payının artışı için ÖTV'de matrah güncellemesini işaret etti.

        OSD verilerine göre, 2023 yılında ithal otomobillerin pazar payı yüzde 67.8 olarak gerçekleşmişti. Pazardaki ithal araç payının bu yılın başından itibaren artmaya devam ederek Mart ayında yüzde 70'i aşması ise, otomotiv endüstrisinin 2024'teki başlıca konularından birinin bu olacağını gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet