OSD'den yeni yatırım reçetesi: 'ÖTV düşürülsün, pazar büyüsün'

Küresel otomotiv sektöründe son yılların kuşkusuz en büyük iki gündem maddesi bulunuyor.

Bunlar, elektrikli otomobiller ve Çin otomotiv endüstrisi olarak sıralanabilir...

Avrupa'daki regülasyonlar, tüm üreticileri sıfır emisyonlu otomobiller geliştirmeye iterken, dünyanın en büyük otomobil pazarına da ev sahipliği yapan Çin'de ise, ülkenin yerel markaları globalleşme adımları atıyor.

Bu kapsamda, her geçen gün batı pazarlarına yeni bir Çinli otomobil markası giriş yaparken, birçok ülke de, Çinli otomobil markalarının akınına karşı gümrük duvarları ile önlem almaya çalışıyor. İşte bu duvarları aşmak adına, Çinli markaların hedef pazarları için fabrika yatırımları yapmaktan başka bir çareleri ise bulunmuyor.

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Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'den otomobil yatırımları çekmeye uğraşırken, son dönemin yükselen Çinli markalarından BYD Macaristan'ı, Chery ise İspanya'yı üretim adresi olarak belirledi.

İşte tüm bu gelişmeleri, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) önceki günlerde gerçekleşen değerlendirme toplantısında derneğin başkanı Cengiz Eroldu ile konuştuk.

'TEŞVİK VAR AMA PAZAR 2 MİLYON DEĞİL'

Hatırlanacak olursa, Eroldu, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Türkiye otomobil pazarındaki ithal araç payının artışına dikkat çekmiş ve "yalnızca elektrikli arabalara konulan uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak. Çinlileri yatırım yapmaya davet ediyoruz. İthalatçılara bu ülkeyi bu kadar rahat bırakmamamız lazım" diye konuşmuştu.

Bu açıklamalarının üstünden çok geçmeden, Chery ve BYD'nin Türkiye yerine Avrupa'yı yatırım için tercih etmesi, OSD Başkanı'nın konu ile ilgili değerlendirmesini de merak konusu haline getirmişti.

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Çinli markaların yatırım için Türkiye yerine İspanya ve Macaristan'ı tercih etmesinin pazar büyüklüğü ve hedef pazarlara yakınlık ile ilgili olduğunu kaydeden Eroldu, "Buradaki ana konulardan bir tanesi pazara yakınlık diye düşünüyorum. Bunun başka izahı olmaz. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek açısından Türkiye'de yatırım yapmakla İspanya'da yatırım yapmak arasında bir fark yok. Biz de Gümrük Birliği'ndeyiz, İspanya'da. Peki neden Türkiye’ye 20 küsur seneden beri yeni bir yatırım gelmiyor? Teşviklerimiz var ama Türkiye'de pazar 1 milyon adet değil 2 milyon adet olsa iş o zaman değişir. Para kazanamazsanız teşvikin bir faydayı yok. Bence asıl konu bu" dedi.