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Otomotiv sektöründen ÖTV'yi sıfırlama planı!

Otomotivde 24 Kasım'da yapılan ÖTV güncellemesinin etkileri tartışma konusu haline gelmişken, sektörden ÖTV'yi sıfırlama önerisi geldi. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "2023'ten başlayarak kademeli olarak ÖTV oranlarının düşürülmesi ve 2034'e gelindiğinde de ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalıştık. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034’e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Bu çerçevede üretim yatırımları almak gibi teşviklerin de hazırlanması üzerine detaylar devreye girmeli. Bu plan yeni yatırımlar çekilebildiği ölçüde cari açık meselesini de çözer. Çok çalıştık ama başka bir çıkış yolu bulamadık" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotivde ÖTV'yi sıfırlama planı!
Otomotivde ÖTV'yi sıfırlama planı!
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Otomotiv sektöründe Kasım ayının sonunda yapılan ÖTV güncellemesi tartışılmaya devam ederken, sektörden dikkat çeken bir plan önerisi geldi.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV'nin uzun vadede sıfırlanmasına yönelik bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi.

24 Kasımda yapılan matrah güncellenmesinin etkisinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Herkesin ÖTV’nin kaldırılmasını talep ettiğini görüyoruz. Ancak bunun sadece bir günde yapılamayacağı da bir gerçek. ÖTV bir anda kalkarsa, mevcut araç envanterinin değeri düşer ve başta filo şirketleri gibi envanter yöneten şirketlerin yönetemeyeceği durumlar yaşanır. Uzun vadede ÖTV konusunu nasıl kaldırabiliriz diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sayede ülkemiz artık ‘otomobil üzerinden yüksek vergiler alan bir ülke’ şeklinde anılmaktan çıkar, yeni teknolojiler için bir üretim üssü haline gelebilir" dedi.

'PAZAR 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKAR'

Hazırladıkları planın detaylarını da paylaşan Bozkurt, "2023'ten başlayarak kademeli olarak ÖTV oranlarının düşürülmesi ve 2034'e gelindiğinde de ÖTV'nin sıfırlanacağı bir senaryo üzerinde çalıştık. Bu çerçevede üretim yatırımları almak gibi teşviklerin de hazırlanması üzerine detaylar devreye girmeli. Böyle bir adım atmak için tam olarak doğru zamandayız ve bu geçişi doğru yönetmeliyiz. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034’e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Bu plan yeni yatırımlar çekilebildiği ölçüde cari açık meselesini de çözer. Çok çalıştık ama başka bir çıkış yolu bulamadık" diye konuştu.

Bozkurt, iç pazarın gelişimi ile Türkiye otomotiv sektörünün, dünyadaki yerini daha üst sıralara taşıyacağına da değinerek, "Biz ülke olarak mevcut konjonktürde, yatırım ve üretim anlamında en avantajlı konumdayız. 2010 yılından itibaren ortalama iç pazar adetleri 800 bin adetlerde ve aslında 2 milyonu geçecek, 3 milyon adedi ise zorlayacak bir iç pazar potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

İHRACAT 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Bozkurt, otomotive uygulanan özel tüketim vergilerinin sıfırlanmasının hem tüketiciler hem ekonomi hem de sektörün büyümesi ve gelişmesi için çok sayıda fırsatlar doğuracağına inandıklarını da söyledi.

Bu kapsamda, ODMD'nin yaptığı çalışmanın otomotiv sektörünün ve ülke ekonomisinin geleceğine etkilerini şu şekilde özetlemekte fayda var;

1- Eğer bundan 10 yıl sonra ÖTV sıfırlanırsa, 2034’e kadar Türkiye'de 1000 kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak

2- Bu plana göre, Türkiye'de daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, otomotiv ihracatını da 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkarma imkanı olacak.

3- Ayrıca, yine söz konusu plan doğrultusunda, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2034'e kadar 2.25 milyon, otomobil pazarının ise 1.5 milyon adedin üstüne çıkması bekleniyor.

4- 2'inci el araç ihracatı araç parkı gençleştirilecek ve cari açığın kapanmasına olumlu etkisi olacak.

5- Otomobil ve yan sanayi ihracatlarından yaratılacak dış ticaret fazlası ile yılda 10 milyar dolar daha cari açığın kapanmasına katkıda bulunabilecek.

6- Kademeli ÖTV düşüş projeksiyonuna göre, ÖTV gelirlerindeki kaybın telafisi için, aracın yaptığı kilometre ile kirletici miktarına bağlı olarak vergi dağılımları düzenlenebilir.

7- MTV gelirlerinin 2034 yılına kadar toplam 15-20 milyar TL artacağı öngörülüyor.

8- Otomotiv ve paydaş sektörlere ait istihdam yüzde 50 seviyelerinde artarak 750 bin kişiye ulaşabilecek.

'ÇİNLİLER İÇİN EN UYGUN YER TÜRKİYE'

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son dönemde Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarına giriş yapmak için önlerindeki en büyük zorlukların başında gümrük tarifeleri ve lojistik sıkıntılarının geldiğine de değindi.

Bozkurt, "Aslında Türkiye, Çinli otomobil üreticileri için en uygun üretim üssü olarak öne çıkabilecek fırsatları da barındırıyor" görüşünü savundu.

ODD, MOBİLİTE İLE 'ODMD' OLDU

Öte yandan, Otomotiv Distribütörleri Derneği, sektördeki gelişmelere bağlı olarak adına 'mobilite' kavramını da ekledi.

Böylece derneğin yeni ismi Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) oldu.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Mobilite platformlarını dernek olarak kendi bünyemizde topluyoruz. Artık mobilite platformları da derneğimize üye olabilecek. Tüzüğümüzü değiştirdik ve ilk etapta OEM firmaların kendi oluşturacakları mobilite platformlarını ve şirketlerini derneğe üye olarak katabileceğiz. Tüzüğümüzün değişmesiyle beraber derneğimizde isim değişikliği de yaptık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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