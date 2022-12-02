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Haberler Otomobil
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Otomotiv pazarı Kasım'da yüzde 37 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk 11 ayında yüzde 1 daralarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Sektörde ÖTV güncellemesinin yapıldığı Kasım ayında ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 36.7 oranında büyüdü ve 82 bin 311 adede yükseldi

Otomotiv pazarı Kasım'da yüzde 37 büyüdü

Geçtiğimiz hafta ÖTV güncellemesi yaşayan otomotiv sektöründe 11 aylık pazar sonuçları açıklandı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Kasım döneminde yüzde 1 daraldı ve 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 2.4 oranında azalarak 505 bin 886 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3.4 oranında artarak 162 bin 177 adet oldu.

Kasım ayında ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 36.7 oranında büyüdü ve 82 bin 311 adede yükseldi.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları yüzde 37.8 oranında artarak 59 bin 222 adede yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 34 büyüdü ve satışları 23 bin 89'a çıktı.

SATIŞLARIN YÜZDE 88'İ VERGİ ORANI DÜŞÜK MODELLER

Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarının yüzde 87.7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 258 bin 655 adetle yüzde 51.1 pay, B segmenti otomobiller de 182 bin 248 adetle yüzde 36 pay aldı.

Söz konusu dönemde otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise,
en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41.3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 37.2 pay ve 188 bin 244 adet satış ile Sedan, yüzde 19.7 pay ve 99 bin 816 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

PAZARIN YÜZDE 70'İ BENZİNLİ OTOMOBİL

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde de, benzinli otomobillerin açık ara üstünlüğü göze çarpıyor.

Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobil satışları 353 bin 529 adetle yüzde 69.9 pay,
dizel otomobil satışları 87 bin 45 adetle yüzde 17.2 pay, hibrit otomobil satışları 51 bin 504 adetle yüzde 10.2 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 594 adetle yüzde 1.5 pay aldı.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye'de 6 bin 214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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