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        Haberler Dünya Trump'tan bir şaşırtan karar daha: Güreş şirketi kurucusu Linda McMahon'ı Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdi | Dış Haberler

        Trump'tan bir şaşırtan karar daha: Güreş şirketi kurucusu Linda McMahon'ı Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdi

        ABD Başkanlık Seçimleri'nin galibi Donald Trump, Eğitim Bakanlığı adaylığına eğlence şirketi olan World Wrestling Entertainment (Amerikan Güreş Organizasyonu) kurucusu Linda McMahon'ı gösterdi. Trump'ın A takımından bir isim olan McMahon'ın eğitim alanında profesyonel bir geçmişi yok ancak Trump'ın ilk döneminde Küçük İşletmeler İdaresi'nin başındaydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:53
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        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
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        ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi mevcut Başkan Biden'dan devralmadan önce kabinesinde istediği isimleri açıklamaya devam ediyor.

        Dışişleri, Savunma ve Ulaştırma bakanlarını açıklayan Trump, kampanya döneminde kapatmayı vaadettiği Eğitim Bakanlığı'na WWE'nin kurucularından Linda McMahon'ı atamak istediğini duyurdu.

        ABD'de kabinenin her üyesi Senato onayıyla seçiliyor ancak Senato'nun da Cumhuriyetçilerde oluşu, Trump'ın aday gösterdiği isimlerin göreve başlayacağı anlamına geliyor.

        Trump MacMahon'ı açıkladığı yazısında, "Son dört yıldır "America First Policy Institute" (Önce Amerika Politika Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Linda, ebeveyn haklarının ateşli bir savunucusu oldu ve hem AFPI hem de America First Works (AFW) bünyesinde 12 eyalette evrensel okul seçimini sağlamak için çok çalıştı ve çocuklara gelirden bağımsız olarak mükemmel bir eğitim alma fırsatı verdi" ifadelerini kullandı.

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        Trump, okul seçimini ABD genelinde yaygınlaştırmak için "yorulmadan" mücadele edeceğini söyledi.

        Okul seçimi, öğrencilerin ve ailelerin devlet okullarına alternatifler seçmesine olanak tanıyan eğitim seçenekleri için kullanılan bir terim.

        Trump'ın büyük destekçilerinden

        Aslında Ticaret Bakanlığı için yarıştığı bilinen McMahon, Trump'ın ilk döneminde Küçük İşletmeler İdaresi'nin başındaydı. Bunun yanında, 2015 yılında ilk Başkan adayı olduğu dönemde de Trump'ın büyük bir bağışçısı ve destekçisiydi.

        WWE profesyonel güreş organizasyonunun kurucu ortağı ve eski CEO'su, 2019 yılında Trump yanlısı "America First Action" adlı gruba liderlik etmek üzere SBA'dan istifa etmişti.

        2024 Başkanlık Seçimleri sürecinde ise Trump'ın A takımında görev aldı.

        Ticaret Bakanlığı görevine ise yine Trump'ın A takımından Howard Lutnick aday gösterildi.

        McMahon, Trump'ın seçim kampanyası sırasında kaldıracağını söylediği, ancak Kongre onayı olmadan bunu yapma yetkisi bulunmayan bir kurumu yönetecek.

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        Kamuoyunda bilinen bir figür

        WWE'nin kurucu ortaklarından McMahon, ABD kamuoyunda organizasyonun ring şovlarına katılımıyla da biliniyor.

        Eğitim alanında neredeyse hiçbir geçmişi olmayan McMahon, 2009 yılında Senato'ya aday olmuş ancak seçilememişti.

        Donald Trump'ın Eğitim Bakanı olarak McMahon'ı görmek istediğini duyurması, kamuoyunda Başkan'ın yeni dönemde 'liyakat yerine sadakati' ön plana çıkardığı yorumlarının daha da artmasına yol açtı.

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