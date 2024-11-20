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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile kadına sokakta darp! | Son dakika haberleri

        Hamile kadına sokakta darp!

        Kadına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sancaktepe'de bir saldırgan, hamile kadını sokak ortasında darp etti. Yaşanan dehşet çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:59
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        Hamile kadına sokakta darp!
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        İstanbul Sancaktepe'de bir kişi hamile kadını sokak ortasında darp etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 18 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı.

        TEKME TOKAT SALDIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu. Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darp etti. Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi.

        UYARILARA ALDIRMADI ŞİDDETE DEVAM ETTİ

        Uyarıları dikkate almayan kişi kadına şiddet uygulamaya devam etti. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Darp edilen kadının ise görüntülerde ‘bana sakın yaklaşma’ , ‘senin yüzünden hamile kaldım’ dediği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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