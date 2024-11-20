Hamile kadına sokakta darp!

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi hamile kadını sokak ortasında darp etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 18 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu. Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darp etti. Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi.