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        Haberler Dünya Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak

        Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Pezeşkiyan, "Evet bizi vurdular ama biz yıkılmadık. Biz sivilleri hedef almadık. Asıl istikrarsızlık yaratan onlardır. Ve bize terörist diyorlar. Biz sadece uluslararası hukuka riayet edilmesini istiyoruz. ABD ve İsrail soykırım uyguladı. İnsanlar terörist olarak yaftalanırken susup kabul mü etsin?" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda konuştu.

        Pezeşkiyan, "Evet bizi vurdular ama biz yıkılmadık. Biz sivilleri hedef almadık. Asıl istikrarsızlık yaratan onlardır. Ve bize terörist diyorlar. Biz sadece uluslararası hukuka riayet edilmesini istiyoruz. ABD ve İsrail soykırım uyguladı" dedi.

        Çocuklarımız ABD saldırılarında öldü ama biz diz çökmedik. Haftalardır insanlarımız sokaklardadır. Biz gücümüzü insanlarımızdan alıyoruz ve yıkılmıyoruz. Biz başkalarının güvenliğini tehlikeye atarak güvenlik yaratmak istemiyoruz.

        Hiç kimse İran şehirlerinin bombalanmasına sessiz kalacağımızı düşünmesin.

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        Bizim barışçıl nükleer teknolojimiz var. Biz teknolojimizi geliştiriyoruz. Biz bu teknolojiyi insani alanlarda kullanıyoruz. Başımızı eğmeyeceğiz. Hakkımız olanı vermeyeceğiz. Barışçıl bir şekilde nükleer teknoloji geliştirilmesine sınırlandırma getirilmesine izin vermeyeceğiz.

        Yaşadığımız bölgede savaş sınır tanımıyor. Krizler yayılıyor. Biz komşularımızı güvenlik rakibi olarak görmüyoruz. Güçlü komşularımız olsun istiyoruz.

        Biz bu koşullar altında barıştan bahsedemeyiz. Adalet olmadan barış tesis edilemez. Bölge ülkeleri, dış ülkelerin saldırılarında oyuncak olmamalı. Adaletin olmadığı yerde direniş büyür.

        İran teslim olmayacağını gösterdi. İran asla savaş başlatmamıştır. Savaşmaktan korkmadığımızı da ortaya koyduk. Yurdumuza bağlılığımızı sürdüreceğiz ve son nefesimize kadar kendimizi savunacağız.

        İsrail'in kitle imha silahları var. İsrail öldürüyor, biz cezalandırılıyoruz.

        Sadece savaşın ve zorbalığın olduğu bir dünya güvenli bir dünya olmaz. Biz adalet istiyoruz ayrıcalık değil."

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