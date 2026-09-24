Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Bursa'nın Karacabey ilçesi arasındaki Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Merve Turan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada Bandırma'dan Karacabey yönüne seyir halinde olan kamyonla çarpışan otomobil, aracın altına girip, sürüklendi.

HAMİLE ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın (3) hayatını kaybettiği belirlendi.

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ANNE KARNINDAKİ BEBEK DE KURTARILAMADI

Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan, karnındaki bebeğin kurtarılması için ameliyata alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

Polis ekipleri, anne ve 2 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

HAMİLELİK KONTROLÜ İÇİN GİTTİĞİ BURSA'DAN DÖNERKEN KAZA YAPTI

Bandırma'daki kahreden kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Merve Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya geldiği, ardından kızıyla birlikte Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kazada ölü doğan bebeğin erkek olduğu öğrenilirken anne ve 2 çocuğunun cenazelerinin, 24 Eylül Perşembe günü (bugün) Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.