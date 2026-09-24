Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de kahreden kaza! Hamile anne, bebeği ve 3 yaşındaki kızı öldü

        Balıkesir'de kahreden kaza! Hamile anne, bebeği ve 3 yaşındaki kızı öldü

        Balıkesir Bandırma'da refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan, karnındaki bebeği ve 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan, kahreden kazada hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 01:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Bursa'nın Karacabey ilçesi arasındaki Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Merve Turan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada Bandırma'dan Karacabey yönüne seyir halinde olan kamyonla çarpışan otomobil, aracın altına girip, sürüklendi.

        HAMİLE ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hamile olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın (3) hayatını kaybettiği belirlendi.

        REKLAM

        ANNE KARNINDAKİ BEBEK DE KURTARILAMADI

        Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan, karnındaki bebeğin kurtarılması için ameliyata alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen bebeğin de kurtarılamadığı bildirildi.

        Polis ekipleri, anne ve 2 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

        HAMİLELİK KONTROLÜ İÇİN GİTTİĞİ BURSA'DAN DÖNERKEN KAZA YAPTI

        Bandırma'daki kahreden kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Merve Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya geldiği, ardından kızıyla birlikte Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        REKLAM

        Kazada ölü doğan bebeğin erkek olduğu öğrenilirken anne ve 2 çocuğunun cenazelerinin, 24 Eylül Perşembe günü (bugün) Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Bandırma
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Etkinliği programında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Etkinliği programında konuştu
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
        "Aralarında bir uyum var"
        "Aralarında bir uyum var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Komşusunun çelik kapısını matkapla kırdı
        Komşusunun çelik kapısını matkapla kırdı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"