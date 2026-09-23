Komşusunun çelik kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanda yaşanan olayda, komşusunun çelik kapısını matkap ve sert cisimlerle kırdığı iddia edilen 69 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ege Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada yalnız yaşayan Hurisimal Ç.’nin, tartıştığı komşusunun kapısına matkap ve sert cisimlerle zarar verdiği öne sürüldü.

KIZI İKNA ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, komşusunun kapısına zarar veren Hurisimal Ç.’nin kızına ulaşıldı.

Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis ekiplerinin gözetiminde ikna etti. Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının daha önce de komşusunun kapısını yumruklayarak zarar verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"EŞİM VE ÇOCUĞUM KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Kapısı zarar gören Musa Efe, komşusunun daha önce de rahatsızlık verdiğini öne sürerek yaşadıklarını anlattı.

Efe, "Gece gündüz demeden gelip kapımızı vuruyor, bağırıp huzursuzluk çıkarıyor. Eşim ve çocuğum korkudan evden dışarı çıkamaz hale geldi. Ben de ailemi evde yalnız bırakamadığım için işe gidemiyorum. Evimizde huzur kalmadı" dedi.