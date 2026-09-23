Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov sözleri!
Paris Saint-Germain'in (PSG) Rus file bekçisi Matvey Safonov, vatandaşı Aleksey Batrakov ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Paris Saint-Germain'in (PSG) kalecisi Matvey Safonov, milli takım kampında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da forma giyen Aleksey Batrakov'la ilgili konuştu.
"G.SARAY'DA KENDİSİNE YER BULACAKTIR"
Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim.
"G.SARAY'IN KADROSUNA BAKTIM"
Galatasaray'ın kadrosuna baktım, orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur.
"OYNAYACAĞINI KANITLAMASI GEREKİYOR"
Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig formatının son haftasında PSG'ye konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 27 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.
Galatasaray'da 5 maçta 230 dakika süre alan 21 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.