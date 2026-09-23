Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov sözleri!

        Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov sözleri!

        Paris Saint-Germain'in (PSG) Rus file bekçisi Matvey Safonov, vatandaşı Aleksey Batrakov ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 21:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Paris Saint-Germain'in (PSG) kalecisi Matvey Safonov, milli takım kampında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da forma giyen Aleksey Batrakov'la ilgili konuştu.

        2

        "G.SARAY'DA KENDİSİNE YER BULACAKTIR"

        Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim.

        3

        "G.SARAY'IN KADROSUNA BAKTIM"

        Galatasaray'ın kadrosuna baktım, orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur.

        4

        "OYNAYACAĞINI KANITLAMASI GEREKİYOR"

        Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor.

        5

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig formatının son haftasında PSG'ye konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 27 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

        6

        Galatasaray'da 5 maçta 230 dakika süre alan 21 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO
        #aleksey batrakov
        #psg
        #Matvey Safonov
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aralarında bir uyum var"
        "Aralarında bir uyum var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi