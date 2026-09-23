Son dakika: Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Şara, tüm hizmetlerin Suriye vatandaşlarına sunulmasını ve hukukun üstünlüğünün hakimiyetini sağladıklarını belirtti. Şara, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ni geri alacaklarını söyleyerek, "Suriye geri geldi" dedi.
Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:11 Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Tüm kamu hizmetlerinin Suriye vatandaşlarına eşit sunulmasını ve hukukun üstünlüğünün hakimiyetini sağladıklarını belirten Şara, parlak bir geleceğe açık bir Suriye olacağını söyledi.
Şara, İsrail'in Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirterek uluslararası hukuk çağrısı yaptı, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu söyledi.
Şara, "Eski günlere dönmek istemiyoruz. Suriye geri geldi" dedi.
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