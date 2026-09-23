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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında son durum! 19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

        Fon soruşturmasında son durum! 19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.H., F.B., M.K., R.E., İ.A., S.C.B., S.K., B.A., U.A., S.Ç., C.Y., İ.E., M.Y., L.Ç., H.İ.E., N.K., A.Ö, B.G. ve M.E.'nin savcılık işlemleri tamamlandı.

        Savcılık işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 1 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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