Fon soruşturmasında son durum! 19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 23 Eylül 2026 - 19:24 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.H., F.B., M.K., R.E., İ.A., S.C.B., S.K., B.A., U.A., S.Ç., C.Y., İ.E., M.Y., L.Ç., H.İ.E., N.K., A.Ö, B.G. ve M.E.'nin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 1 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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