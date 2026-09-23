Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.
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