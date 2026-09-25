Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri: Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması, Siyasal-askeri casusluk operasyonu, Green Card çekilişinde belirsizlik, Uluslar Ligi'nde ilk rakip Fransa

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

EMLAK KATILIM'DAN KATILIMEVİM VE BİREVİM AÇIKLAMASI

Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında "Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SORUMLULAR HESAP VERECEK

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Fon soruşturmasıyla ilgili "Sorumluluğu olan kim varsa, hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

"MEKKE ANLAŞMASI HERHANGİ BİR ÜLKEYE KARŞI DEĞİL"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli ve barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir." diyen Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilişkisi için "Konuşmamız gerekenleri doğrudan konuşuyoruz" dedi.

101 MİLYON KİMLİK VERİSİNİN BULUNDUĞU "DRAGON HACKERZ"A OPERASYON

Ankara'da önemli bir operasyon gerçekleştirildi bugün... 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon telefon numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan 'Dragon Hackerz' isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİYASAL-ASKERİ CASUSLUK OPERASYONU! 22 GÖZALTI, 2 ŞİRKETE KAYYUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturması başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK Başkanı'nın ifadesinin alınmasına karar verildi. Başkanların pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 2. DALGA OPERASYON

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada 2. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda temsilcinin salonu terk ettiği konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den peş peşe tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamaları en güçlü şekilde lanetliyoruz" derken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Alçak sözler, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇİN İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ BU KADAR İYİ OLMAMIŞTI

11 yıl sonra ilk kez ABD'yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde bir araya geldi. Trump, burada iki ülke ilişkilerinden övgüyle bahsetti ve "İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı" dedi. Xi ise Trump'la "samimi ve derinlemesine" görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir dizi konuda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİNDE BELİRSİZLİK

Yine ABD'den devam edelim... Biliyorsunuz, ABD'ye göç etmek isteyenlerin başvurduğu 'Green Card' çekilişi, her yıl ekim ayının başında başlıyordu... Taa ki geçen yıla kadar. Habertürk'ten Merve Elmacı, bu yılki başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordu, ancak sürece ilişkin net bir yanıt gelmedi. Green Card programına ilişkin güncellemelerin Bakanlığın resmi sayfasında yayımlanacağı kaydedilirken, sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin soru yanıtsız kaldı.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI TÜRK İŞ İNSANIYLA EVLENİYOR

ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı ve eski New Jersey Geçici ABD Başsavcısı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile bu cumartesi evlenecek. Düğüne Trump'ın da katılması bekleniyor. Turhan Mildon ayrıca bu sezon Süper Lig’e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nde asbaşkanlık görevini yürütüyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE İLK RAKİP FRANSA

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Kocaeli'de Dünya Kupası sonrası Zidane yönetimine giren Fransa ile karşılaşacak.