"Vatandaşlık maaşı" için etki analizi: Dar gelirliye hangi desteğin verileceği netleşecek

Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği için çalışmalar sürüyor.

ETKİ ANALİZLERİ YAPILIYOR

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Destek paketi için etki analizleri yapıyor.

“AİLELERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENECEK”

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gelir Tamamlayıcı Aile Desteğiyle gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, “Destekler kimi yerde enerji, ısınma kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek” ifadelerini kullandı. Etki analizlerinde de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek.

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ORTALAMA GELİRİN ALTINDA KALAN HANELERE DESTEK

Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı geliri eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak.

2027 BÜTÇESİNİN ARDINDAN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Gelir Tamamlayıcı Aile Sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor.

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Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için Meclis'te yasal bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. 2027 bütçesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi’ne ilişkin düzenlemenin Meclis'e sunulması planlanıyor.