Sermaye piyasası soruşturmasında Alkin kardeşlerin ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Kerem Alkin ve Emre Alkin’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

22 Eylül’de ifadeleri alınan Alkin kardeşlere; Tera Grubu’nun yönetim yapısı, hisse ve fon işlemleri, yatırım kararları, şirketin piyasa değerindeki artış ve görevlerinden ayrılma süreçleriyle ilgili sorular yöneltildi.

BİR GÜN ARAYLA İSTİFA SÜRECİ YAŞANDI

Emre Alkin ve Kerem Alkin’e yönetim kurulundan bir gün arayla ayrılmalarının nedeni soruldu.

Emre Alkin, ifadesinde Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını ve 17 Eylül’de istifa ettiğini belirtti. Yaklaşık iki aylık görev sürecinde yalnızca tanışma toplantısı yapıldığını, sonrasında herhangi bir yönetim kurulu toplantısının gerçekleşmediğini ve şirketin imza sirkülerinde de adının bulunmadığını söyledi.

REKLAM

Kerem Alkin ise Mayıs 2025’te Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını, 18 Eylül 2026’da görevinden ayrıldığını ifade etti.

Aynı dönemde istifa etmelerinin sorulması üzerine Kerem Alkin, iki gelişmenin “birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştiğini” söyledi.

ŞİRKET DEĞERİNDEKİ ARTIŞA İLİŞKİN SORULAR

Savcılık, Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar lira olan piyasa değerinin bir yıl içinde 280 milyar liraya ulaşmasının nedenini de sordu.

Emre Alkin, holdingin sürekli büyümesi nedeniyle iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtti. Ancak borsa tarafındaki işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin bulunmadığını savundu.

REKLAM

Kerem Alkin ise hisselere ve fonlara kimlerin yatırım yaptığı ya da satış gerçekleştirdiğine ilişkin verilerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla daha net görülebileceğini ifade etti. Piyasa değerindeki yükselişte arz ve talep dengesinin etkili olduğunu söyledi.

"YÖNETİM KURULU 16 AYDA ÜÇ KEZ TOPLANDI"

Kerem Alkin’in ifadesinde, Mayıs 2025 ile Eylül 2026 arasındaki yaklaşık 16 aylık görev sürecinde yönetim kurulunun yalnızca üç kez toplandığını söylediği öğrenildi.

Alkin, toplantıların yapılamamasının Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yoğunluğundan kaynaklandığını belirtti.

Hisse alım-satım süreçlerine katılmadığını ifade eden Alkin, bu işlemlerin şirketin ilgili birimleri tarafından yürütüldüğünü söyledi.

REKLAM

"ANORMAL BİR DURUM SAPTAMADIM"

Kerem Alkin, şirketteki görevinin riskin erken saptanması komitesi çalışmalarını yürütmek olduğunu belirtti.

Bu kapsamda 2025 Kasım ayında bir, 2026 yılında ise iki olmak üzere toplam üç rapor hazırladığını aktaran Alkin, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin 54 sayfalık kapsamlı bir risk raporu da hazırladığını söyledi.

Alkin, ifadesinde “Şirket hakkında kendi sorumlu olduğum alanda düzenlediğim raporlar dışında olağan dışı olan ya da anormal olan herhangi bir durum saptamadım” dedi.

Kendisi ve çekirdek ailesinin borsa, sermaye piyasası veya fonlarda herhangi bir yatırım yapmadığını belirten Alkin, “Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kerem Alkin, Gürkan Parlakaç isimli kişiyi daha önceden tanıdığını, Parlakaç’ın 2025 Mayıs ayı sonunda kendisini arayarak Tera Yatırım’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasını istediğini söyledi. Alkin, yaptığı araştırmaların ardından görevi kabul ettiğini belirtti.

YATIRIM KARARLARINI KİMLER ALIYORDU?

Savcılık, Tera Holding bünyesindeki yatırım kararlarının kimler tarafından alındığını da sordu.

Kerem Alkin, yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının yer aldığını söyledi.

Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından alındığını belirtti.

REKLAM

Emre Alkin de hisse senedi kararları hakkında bilgisi olmadığını ifade ederek, şirket alım ve satımıyla ilgili müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yürüttüğünü söyledi.

EMRE ALKİN DOĞA SİGORTA GÖREVİNİ DE ANLATTI

Emre Alkin ifadesinde, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde rektörlük görevini yürüttüğünü ve çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri yaptığını anlattı.

Kerem Alkin ise aynı üniversitede iki bölümün dekanlığını yaptığını söyledi.

Emre Alkin, Emre Tezmen ile ilk kez Tezmen’in üniversitenin mütevelli heyet başkan vekili olarak gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tanıştığını belirtti.

REKLAM

Daha sonra Emre Tezmen ve Tera Grubu’ndan gelen mütevelli heyeti üyelerinin üniversitedeki görevlerinden ayrıldığını ifade etti.

Alkin ayrıca Doğa Sigorta’da da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın aynı zamanda üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olduğunu belirtti.

Doğa Sigorta ile Tera Grubu arasında planlanan iş birliğine ilgili düzenleyici kurumun onay vermediğini öğrendiklerini aktaran Alkin, bunun üzerine henüz başlamamış olan iş birliğinin sona erdiğini ifade etti.

Tera Grubu’ndan gelen mütevelli heyeti üyelerinin de üniversitedeki görevlerinden ayrıldığını söyledi.