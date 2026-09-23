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        Haberler Magazin Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz buzları eritti

        Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz buzları eritti

        Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, aşklarına bir şans daha verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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        Kandemir, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etmişti.

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        Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona ermişti.

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        Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, çiftin yollarını ayırdığını göstermişti.

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        Geçtiğimiz hafta barıştıkları iddia edilen ikili, aşklarına bir şans daha verdiklerini duyurdu. Çiftin barıştığı sosyal medya üzerinden ortaya çıktı.

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        Kandemir ve Dorukhan Toköz, birbirlerine yaptıkları yorumlarla aralarındaki buzların eridiğini gösterdi.

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        Helin Kandemir, kendisine yollanan çiçeklerinin fotoğraflarını da sosyal medya sayfasına taşıdı.

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        #Dorukhan Toköz
        #Helin Kandemir
        #oyuncu
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