Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti. Görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 22:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

        Görüşmede ayrıca, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı.

        Türkiye-Irak ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

        Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır.

        REKLAM

        Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

        Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Irak
        #sincar
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Aralarında bir uyum var"
        "Aralarında bir uyum var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 40 milyonluk transferi durdurduk
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Safonov'dan Batrakov sözleri!
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Alkin kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Doğu Perinçek ifade verdi
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi