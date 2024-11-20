Karadağ-Türkiye maçı yazar yorumları

Bilal Meşe (Milliyet): Montella, sakın ola kadro konusunda sakatları mazeret olarak önümüze çıkarma! Kardeşim bu maçta senin üç puana gereksinim var. Zemin ağır, hem rakiple hem zeminle boğuşacak, fizik gücü yüksek oyuncuları yanında niye oturtuyorsun? Örnek mi Barış, Semih, orjinal forvet Enes Ünal ne güne duruyor? Artı İtalyan hocanın onbir tercihi de yanlışlarla dolu! Örnek mi? İsmail ve stoper Samet niye yedek, rötar yaptın, rötar! İş bitmiş, hamle yapıyorsun, olmadı Montella, olmadı! Rakip ilk kez bizi yeniyor, Montella asıl golcüleri bitime 5-10 dakika kala oyuna sürüyor! Yahuu, Montella bu takımı hep forvetsiz oynattı, kimse gıkını çıkarmadı, sanırsınız ki adamın dokunmazlığı var!