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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarını öldürüp kutlamaya gitmişlerdi... Cani anne ve babanın cezaları açıklandı

        Çocuklarını öldürüp kutlamaya gitmişlerdi... Cani anne ve babanın cezaları açıklandı

        Adana'da, 15 yaşındaki çocukları Rafet Dinç'i öldürdükten sonra kutlamaya giden babası 66 yaşındaki Mehmet ve annesi 44 yaşındaki Sevinç Dinç, "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti babanın işlediği, annesinin ise yardım ettiği iddianamede yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Çocuklarını öldürüp kutlamaya gitmişlerdi... Cani anne ve babanın cezaları açıklandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 31 Aralık 2024'te 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne Sevinç ve baba Mehmet Dinç 3 Ocak 2025'te tutuklanmıştı.

        ANNE VE BABA ÇOCUĞA HUSUMET BESLEDİ

        AA'da yer alan habere göre Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Dinç (66) ve eşi Sevinç Dinç (44) ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların sebebi tam olarak belirlenemeyen nedenle oğulları Rafet Dinç'e husumet beslediklerini belirtti.

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        BABA, OĞLUNU SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, çocuğun uyumasını beklediklerini anlatan savcı, Rafet Dinç'in uyumasının ardından Mehmet Dinç'in ne şekilde ve ne zaman temin ettiği tam olarak belirlenemeyen ruhsatsız tabancayla oğlunu öldürdüğünü ifade etti.

        CESEDİ BAHÇENİN YANINA BIRAKTI

        Savcı, eylem sonrası sanıkların maktulün cesedini narenciye bahçesinin yanına bıraktıklarını ayrıca çocuğu öldürdükleri odayı ve cesedi taşıdıkları aracı temizlediklerini belirtti.

        ANNE VE BABA DELİLLERİ YOK ETTİ

        Sanıkların ayrıca maktulün cüzdanını ve telefonunu ortadan kaldırarak delilleri yok etmeye ve yakalanmamaya çalıştıklarını anlatan savcı, Mehmet ve Sevinç Dinç çiftinin, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve sanık Mehmet Dinç'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

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        BABA: BENİ SÜREKLİ DARP EDİYORDU

        Savunması alınan sanık Mehmet Dinç, maktulün kendisini sürekli darbettiğini ve annesine de saldırdığını öne sürdü.

        Olay günü işten eve geldiği sırada oğlunun yine kendisine saldırdığını iddia eden Dinç, "Bana ağır küfürler etti. Evi terk etmemi istedi. Bu duruma çok sinirlendim ve vurdum. Maktul diğer çocuklarıma verdiğim harçlıkları zorla ellerinden alıyordu. Kendisine engel olamıyorduk. Gece vakti maktulü eşimle aracın içine koyup yol kenarına bıraktık. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        ANNE SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

        Sanık Sevinç Dinç ise olay sırasında uyuduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

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        "Aldığım ilaçların etkisiyle uykum ağırdır. Eşim Mehmet Dinç beni uyandırdığında elinde tabanca vardı. Bana 'Rafet'i öldürdüm.' dedi. Evin ışıklarını açmamam gerektiğini ve kendisine yardım etmezsem 2 çocuğumu ve beni de öldüreceğini söyledi. Eşim, maktul Rafet'i sürükleyerek aracın içine koydu. Olayın şokundaydım. Bilmediğim yollardan geçtik. Sonrasında yol kenarında ağaçlık bir bölgeye Rafet'in cesedini bıraktık.

        "YILBAŞI KUTLAMASINA GİTTİK"

        Eşim hiçbir şey sormama izin vermedi. Çocuklar da sese uyanmadılar. Daha önceden kararlaştırdığımız için yılbaşını kutlamak amacıyla ablamın evine gittik. Oğlum zaten eve seyrek gelirdi. Bu yüzden çocuklar da onu sormadılar. Zaten sorun Rafet'in eve gelmemesiydi. Rafet alkol alırdı. Beni, eşimi ve kardeşlerini zaman zaman darp ederdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

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        ANNE VE BABAYA MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dinç'i, "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira para cezasına, Sevinç Dinç'i ise "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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