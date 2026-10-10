Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı

Icardi, mal varlığıyla ilgili davanın sürdüğünü dile getirdi: Boşanma davamı İtalya’da yürütmeyi tercih etmemdeki amacım, ekonomik taleplerin yargı tarafından değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıydı. Mahkeme kararı, Milano’da devam eden başka bir davaya da atıfta bulunuyor. Bu davada, mal varlığıma ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve söz konusu mülklerin tarafıma iade edilmesini talep ediyorum. Bu hukuki süreç devam ediyor.