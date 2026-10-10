Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında süren boşanma savaşında beklenen karar sonunda geldi. Evlilik resmi olarak sona erdi. Mahkeme, Nara'nın 250 bin euroluk nafaka isteğini reddetti
Galatasaray'a 7 Eylül 2022'de transfer olan ve 15 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle gündemden düşmüyor.
Uzun süredir boşanma davalarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikilinin 2014 yılında başlayan evlilikleri resmen sona erdi. Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan çiftin Kasım 2024’te İtalya’da başlayan boşanma davası sonuçlandı.
Icardi, boşanma kararının ardından sosyal medyada, "Milano Mahkemesi, evliliğimin resmen sona erdiğine hükmeden boşanma kararını verdi" dedi.
Arjantinli futbolcu, "Mahkeme, eski eşimin talep ettiği aylık 250 bin Euro’luk nafaka isteğini reddetti. Yargı, ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğuna karar verdi. Talep ettiği tazminat niteliğindeki nafakayı da reddetti. Ayrıca eşimin dava masraflarının üçte ikisini bana geri ödemesine hükmetti" ifadelerini kullandı.
Icardi, mal varlığıyla ilgili davanın sürdüğünü dile getirdi: Boşanma davamı İtalya’da yürütmeyi tercih etmemdeki amacım, ekonomik taleplerin yargı tarafından değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıydı. Mahkeme kararı, Milano’da devam eden başka bir davaya da atıfta bulunuyor. Bu davada, mal varlığıma ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve söz konusu mülklerin tarafıma iade edilmesini talep ediyorum. Bu hukuki süreç devam ediyor.
Mahkemenin boşanma kararının ardından, Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez dans ettiği bir video yayınladı. Suarez, paylaşımına "Bugün güzel bir gün" notunu düştü.