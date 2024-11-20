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        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini 'manifest' olarak duyurdu

        Cambridge Sözlüğü, geleneksel olarak belirlediği yılın kelimesini duyurdu! 'Yılın kelimesi', şarkıcı Dua Lipa gibi ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:37
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        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
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        Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary, her sene olduğu gibi bu sene de yılın kelimesini seçti. Ulusal ve uluslararası gündemin göz önünde bulundurulduğu seçimde 2024'ün kelimesi manifest oldu.

        Manifest kelimesinin geleneksel tanımları arasında 'kolayca fark edilen veya açık' ve 'bir şeyi işaretlerle ya da davranışlarla açıkça göstermek' yer alıyordu.

        Ancak artık bu kelime, 'istebilen bir şeyi elde etmeyi hayal etmek ve bunu yapmanın gerçekleşme ihtimalini artıracağına inanmak' anlamını içeriyor.

        MANİFEST NEDEN SEÇİLDİ?

        Cambridge Sözlüğü'nün yayın yöneticisi Wendalyn Nichols, "Manifest bu yıl seçildi çünkü internette bu kelimenin arama oranlarında önemli bir artış yaşandı. 2024 yılındaki olaylar sayesinde medyada kullanımı büyük ölçüde yayıldı ve bu, bir kelimenin anlamlarının zaman içinde nasıl değişebileceğini gösterdi" dedi.

        "BÜYÜLÜ DÜŞÜNCE"

        Yılın Kelimesi seçilmeden önce üç ana faktör dikkate alındı: Hangi kelime en çok arandı veya aniden popülerleşti? Hangi kelime o yıl yaşananları en iyi yansıttı? Ve bu kelime dil açısından neden ilgi çekici?

        Öte yandan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Sander van der Linden, zenginlik, aşk ve güç 'manifest' etmenin bilimsel bir temeli olmadığını ve bunun gerçekçi olmayan beklentilere ve hayal kırıklıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

        Dr. van der Linden, 'manifest etmenin', psikologların 'büyülü düşünce' veya belirli zihinsel ritüellerin çevremizdeki dünyayı değiştirebileceği yanılgısı olarak tanımladığı bir kavram olduğunu ifade etti.

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        PANDEMİDE BU FİKİR MİLYARLARCA İZLENDİ

        Van der Linden, "Olumlu düşünmenin, kendini onaylamanın ve hedef belirlemenin değerine dair güçlü araştırmalar var" dedi ve ekledi:

        "Kendinize inanmak, olumlu bir tavır sergilemek, gerçekçi hedefler belirlemek ve çaba göstermek, insanların gerçek dünyada değişim yaratmasını sağlar. Ancak olumlu düşünmenin gücüyle gerçekliği zihinde değiştirmek arasındaki farkı anlamak çok önemli. İlki sağlıklıdır, ikincisi ise sahte bilimdir."

        'MANİFEST' YAPAN ÜNLÜLER

        Şarkıcı Dua Lipa, bu yıl Glastonbury Festivali'nde baş sanatçı olmayı, daha önce 'manifest' ettiğini söylemişti.

        Şarkıcı Billie Eilish, James Bond müziği No Time To Die'ı yazmadan önce kardeşi Finneas ile birlikte, tamamen eğlence Bond filmleri için şarkılar yazdıklarını ve bir gün bu hayalin gerçekleşeceğini hiç düşünmediklerini belirtti.

        Oyuncu Tom Holland, Marvel Sinematik Evreni'ndeki rolünü adeta 'manifest' ederek gerçeğe dönüştürdü. 2014 yılında, Örümcek Adam'ı oynamanın bir hayalinin gerçekleşmesi anlamına geleceğini paylaşmıştı ve birkaç yıl sonra gerçekten bu role seçildi.

        MANİFEST İÇİN KENDİSİNE ÇEK YAZDI

        Jim Carrey de, henüz kariyerinin başlarında bir komedyenken, başarılı bir geleceği adeta 'manifest' etti. Carrey, Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda ünlü olmadan önce kendisine 10 milyon dolarlık bir çek yazdığını paylaştı ve şöyle dedi:

        "Kendime 10 milyon dolarlık bir çek yazdım ve beş yıl süre tanıdım. 1995 Şükran Günü'nden hemen önce, 10 milyon dolar kazanacağımı öğrendim" ifadelerini kullandı.

        Carrey, Barbara Walters ile yaptığı bir röportajda, "Her gece Mulholland Drive'a giderdim, yol kenarında oturur, ışıklara bakar ve 'Ben ünlü bir aktörüm. Her yönetmen benimle çalışmak istiyor' derdim. Kollarımı açar ve istediğim şeylerin bana doğru geldiğini hayal ederdim. Orada kalır, tüm bu şeylere sahip olduğuma gerçekten inanana kadar beklerdim" demişti.

        2024 yılında başarılarını 'manifest ettiklerini' söyleyen ünlüler arasında ABD'li Olimpiyat jimnastikçisi Simone Biles ve İngiliz futbolcu Ollie Watkins de yer alıyor.

        MANİFEST İÇİN HAYALLER GÖRSELLEŞTİRİLİYOR, 'MIŞ GİBİ' YAPILIYOR

        'Manifest' yapan sayısız 'YouTuber' ve içerik üreticisinin yanında pek çok kişi de bu terime inanıyor. Zira geçtiğimiz günlerde bir emlakçı videoda, sırf 'manifest' olsun diye insanların satın almayacakları evleri gezdiğini belirtmişti. Bunun yanında hayal panosu da isteklerin ve hedeflerin gerçekleşmesi için sosyal medyada popüler olan bir manifest yöntemi... Burada panoya dilekler ve istekler yapıştırılıyor ve hayaller görselleştiriliyor.

        2024 yılında sözlükte en çok aranan diğer popüler kelimeler şunlardı:

        Brat: Özellikle kötü davranan bir çocuk. Kelime, asi kadınları konu alan pop sanatçısı Charli XCX’in aynı adlı albümüyle viral oldu.

        Demure: Sessiz veya uslu davranan. Influencer Jools Lebron, kadınlık stereotiplerini alaya alan TikTok videolarında bu kelimeyi hicivsel bir şekilde kullanarak kelimenin aramalarında artışa neden oldu.

        Goldilocks: Tam olarak doğru olan bir durumu tanımlamak için kullanılıyor. 2024'ün başlarında Hindistan'ın güçlü büyüme ve ılımlı enflasyon ortamı, ekonomi haberlerinde 'Goldilocks ekonomisi' olarak tanımlandı.

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        #manifest
        #yılın kelimesi
        #Cambridge Sözlüğü
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