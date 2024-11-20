A Ligi play-off'a kaldı! İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, rakibine 3-1 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, dördüncü kez yer aldığı Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. İşte A Milliler'in Uluslar Ligi macerası...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a deplasmanda mağlup olarak grubunu 11 puanla ikinci sırada tamamladı.
Uluslar Ligi'nde daha önce iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez yer aldığı B Ligi'ni zirvede tamamlama şansını son maçta kaçırdı ve A Ligi umutlarını play-off'a bıraktı.
ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MACERA KÖTÜ BAŞLADI
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk kez oynandığı 2018-2019 sezonunda B Ligi'nde mücadele etti.
Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile eşleşti. Dört maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan milliler, 4 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
Milli takım, Rusya'ya evinde 2-1 ve deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen Türkiye, sahasında 1-0 kaybederek grubu 3 puanla son sırada tamamladı.
C Ligi'ne düşmesi gereken ay-yıldızlı ekip, turnuva formatı değişince bir sonraki sene de B Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
2021'DE C LİGİ'NE DÜŞTÜK
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda ise B Ligi 3. Grup'ta yer aldı. Şenol Güneş idaresindeki ay-yıldızlı ekip Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Grupta oynadığı 6 maçta tek galibiyet elde edebilen milli takım, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
Tek galibiyetini 3-2 ile sahasında Rusya karşısında alan Türkiye, Sırbistan karşısında ise 0-0 ve 2-2'lik beraberlikler aldı. Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan milli takım, Macaristan karşısında 1-0 ve 2-0'lık yenilgiler yaşadı.
Milliler 6 puanla aynı puana sahip Sırbistan'ın averajla gerisinde kaldığı için son sırada grubu tamamladı ve C Ligi'ne düştü.
YENİDEN B LİGİ'NE MERHABA!
Ay-yıldızlı ekip 2022-2023 sezonunda ise UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile eşleşti.
Stefan Kuntz yönetiminde grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanan Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.
Altı karşılaşmada 18 gol atan Türkiye, kalesinde 5 gol gördü. Topladığı 13 puanla grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yeniden B Ligi'ne yükseldi.
DÖRDÜNCÜ MACERADA KARADAĞ ŞOKU!
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda oynadığı Galler maçıyla başladı. Rakibiyle 0-0 berabere kalan Milliler, 9 Eylül'de İzlanda'yı 3-1, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.
Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, 14 Ekim'de İzlanda'yı deplasmanına 4-2 yenerek rakibini ilk kez dış sahada devirdi. 16 Kasım'da konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, gruptaki son maçında ise Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak A Ligi biletini Galler'e kaptırdı.
A LİGİ İÇİN SON UMUT PLAY-OFF
UEFA B Ligi 4. Grup'u ikinci sırada tamamlayan Türkiye ise A Ligi'ne direkt olarak katılma şansını kaçırdı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
Ay-yıldızlılar, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlardan Belçika, Sırbistan, Macaristan veya İskoçya ile play-off turunda eşleşecek. Play-off kura çekimi 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.