Otomotiv endüstrisindeki elektrikli dönüşümü, İngiliz üretici Jaguar'da yeni bir dönem başlattı.

Marka kimliğini baştan aşağı yenileyen firma, logosunu ve imajını değiştirdi.

Bugüne dek ürettiği 'ağırbaşlı' otomobiller devlet başkanları, başbakanlar ve iş dünyası tarafından makam aracı olarak tercih edilen Jaguar, yeni döneminde ise daha genç kesime hitap eder hale gelmek istiyor.

Bu kapsamda logosundan 'Jaguar'ı kaldıran marka, bunun yerine artık marka ismini yazılı olarak araçlarında sergileyecek. Ayrıca, moda dünyasından esinlenmelerin görüldüğü yeni logo tanıtımının da, markanın alışagelmiş müşteri kitlesi haricinde bugüne kadar erişemediği kesimler tarafından da tercih edilmek istediğini gösteriyor. Ayrıca, markanın yeni mottosu da 'copy nothing', yani hiçbir şeyi kopyalama' olarak belirlenmiş durumda. Jaguar'ın yeni sembolünün, geometrik form, simetri ve sadelik gibi öğelerle modernizm vurgusunda bulunduğu da aktarılıyor.

REKLAM Öte yandan, Jaguar'ın yeni logosu, İngiliz markanın 100 bin Pound'dan yüksek fiyata satacağını açıkladığı yeni elektrikli otomobil serisinden önce tanıtıldı. Yeni otomobiller hakkında ipucu verecek konsept modellerin ise yakında tanıtılması bekleniyor. Aralık ayında Miami Sanat Haftası'nda gösterilecek olan prototip modelin, daha önce hiç bir Jaguar'ın olmadığı kadar 'renkli' olacağı belirtiliyor.

'YENİ BİR NESLE İLHAM VERMEK İÇİN DÖNÜŞÜYOR' Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover da, "Böylesine küresel çapta tanınmış bir markayı geri getirmek için korkusuz olmamız gerekiyordu. Jaguar, geleneklere meydan okurken her zaman en iyi halindeydi. Bu felsefe, bugün yeni marka kimliğimizde görülüyor ve önümüzdeki aylarda daha da ortaya çıkacak. Bu, tam bir sıfırlama. Jaguar, özgünlüğünü geri kazanmak ve yeni bir nesle ilham vermek için dönüşüyor. Sonunda dünya Jaguar'ı göreceği için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Jaguar'ın Kreatif Direktörü, Baş Tasarımcısı Profesör Gerry McGovern, yeni Jaguar'ı şu sözlerle tanımlıyor: "Yeni Jaguar, Coşkulu Modernizm bakış açısıyla yeniden tanımlanmış bir marka. Her temas noktasında yaratıcı, cesur ve sanatsal. Benzersiz ve korkusuz. Bu, Jaguar'ın özünü yeniden yakalayan, onu, çağdaş kitlesiyle bir zamanlar çok sevilen değerlere geri döndüren yepyeni bir imaj. Jaguar'ı gelecek için yeniden ortaya çıkarıyoruz ve Jaguar topluluğunun hayatlarını zenginleştiren marka statüsünü geri kazandırıyoruz."

Jaguar, daha lüks bir ürüne yönelik bu hamlenin getireceği düşük satış adetleri nedeniyle küçülen bayi ağının yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki önemli şehirlerde butik marka mağazaları açmayı da planlıyor. Bunların ilki ise, lüks perakendeciliğin kalbi olan Paris'te açılacak. Daha önce 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, 'Reimagine Stratejisi' kapsamında 2030'a kadar tamamen elektrikli araç üreten bir marka haline gelecek.

MOTOSİKLET PARÇALARI İLE BAŞLADI, PROTOKOL OTOMOBİLİ OLDU İngiliz otomotiv sanayisinin önemli kuruluşlarından biri olan Jaguar'ın tarihi 1922'ye dek uzanıyor. O yıl Swallow Sidecar Company ismi ile faaliyete başlayan firma, ilk yıllarında motosiklet aksamları üretiyordu. Standard Motor Company ile yapılan ortaklık kapsamında ürettiği modellerde Jaguar adını kullanmaya başlayan firma, 1945 yılında ise şirket adını Jaguar olarak değiştirdi.

O yıllardan itibaren tasarımı ile dikkat çeken prestij sembolü otomobiller üreten İngiliz marka, yıllar içinde British Motor Corporation ve Leyland Motor Corporation ile birleşmeler yaşadı. 1990 yılında Ford'a satılan Jaguar, 2008 yılında Land Rover ile birlikte Tata Motors'a satıldı. Bu satın alma işleminden sonra, 2013 yılında şirketin adı Jaguar Land Rover olarak değiştirildi.