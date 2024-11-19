CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.
"Bütçe görüşmeleri sürecinde bu grubun hakkını vermek isterim" diyen Özgür Özel, "Hayvan hakları yasasında itlaf vardı. Bu grup muhteşem direnişle itlafı çıkarttı. Belediye başkanlarımız 'Biz uygulamayacağız' dedi. O yasadan itlafı ve olumsuz pek çok maddeyi geri çektirdiler. Diğer taraftan kadının soyadı düzenlemesi geri çekildi. Bir yasa getirdiler, adı etki ajanlığı. Grup mesajı aldı, geçen hafta mücadele verildi, etki ajanlığı yasası geri çekildi. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
"22 GÜN OLDU, İDDİANAME YOK"
Esenyurt'ta yapılan CHP MYK'ya dikkat çeken Özel, "Hep birlikte demokrasiye karşı girilmiş, siyasi darbe girişimine karşı ne yapmamız gerektiğini konuştuk. O gün tutukladın, sonra gizli tanık yarattın. Güya o gizli tanığın ifadesiyle iddianame yazacak. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok. Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz. Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor' diyor" dedi.