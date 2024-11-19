CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Bütçe görüşmeleri sürecinde bu grubun hakkını vermek isterim" diyen Özgür Özel, "Hayvan hakları yasasında itlaf vardı. Bu grup muhteşem direnişle itlafı çıkarttı. Belediye başkanlarımız 'Biz uygulamayacağız' dedi. O yasadan itlafı ve olumsuz pek çok maddeyi geri çektirdiler. Diğer taraftan kadının soyadı düzenlemesi geri çekildi. Bir yasa getirdiler, adı etki ajanlığı. Grup mesajı aldı, geçen hafta mücadele verildi, etki ajanlığı yasası geri çekildi. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.